Petróleo cae y bolsas repuntan tras declaraciones de Trump sobre guerra en Medio Oriente

Fotos: Getty Images / Archivo

Los precios del petróleo cayeron con fuerza y las bolsas de Asia y Europa registraron repuntes este martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuara que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto, en medio del conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante la noche del lunes, Trump afirmó que el conflicto terminará pronto, aunque advirtió que si vuelve a comenzar el golpe sería “aún más duro”.

Las declaraciones del mandatario contribuyeron a revertir la fuerte subida que habían registrado los precios del petróleo en los últimos días, tras los ataques iraníes contra monarquías petroleras del Golfo en respuesta a bombardeos estadounidenses e israelíes.

Petróleo WTI y Brent registran fuerte caída

En los mercados energéticos, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía 6.2% hasta los 88.94 dólares por barril.

Por su parte, el Brent del Mar del Norte, referencia europea, caía 6.8% hasta los 92.20 dólares por barril.

El contraste es significativo respecto al lunes, cuando los precios del crudo rozaron los 120 dólares por barril en los mercados asiáticos, con aumentos superiores al 30%.

Además, los precios del gas en Europa retrocedieron alrededor de 13%, mientras el contrato de gas natural TTF holandés, referencia europea, cayó a cerca de 48 euros, después de haber subido considerablemente el día anterior.

Bolsas asiáticas y europeas repuntan

La caída del precio del crudo contribuyó a un repunte en los mercados bursátiles, especialmente en Asia, tras las fuertes caídas registradas el lunes.

Entre los principales avances se registraron:

Seúl: +5.4%

Tokio: +2.9%

Hong Kong: +2.2%

Shanghái: +0.7%

Las bolsas europeas también mostraron avances:

Londres: +1.5%

París: +1.6%

Fráncfort: +2.4%

Madrid: +2.3%

En Wall Street, los tres principales índices cerraron el lunes con fuertes subidas. El martes, el Dow Jones y el S&P 500 abrieron sin cambios, mientras el Nasdaq registró una ligera alza.

Mercados atentos al estrecho de Ormuz

Pese a la reacción positiva de los mercados, analistas advierten que el panorama sigue siendo incierto.

Kathleen Brooks, del grupo bursátil XTB, señaló que se trata de un “mercado inestable”, en el que los precios podrían volver a cambiar si el conflicto se intensifica.

Los inversores siguen atentos a lo que ocurra en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial que sale del Golfo hacia los mercados internacionales.

Según expertos en transporte marítimo, unos 10 buques han sido atacados en esa zona o cerca de ella desde que Irán bloqueó casi por completo el estrecho en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Posible misión para reabrir el estrecho

El analista Fawad Razaqzada, de Forex.com, señaló que el factor clave para los mercados será si el suministro de energía de la región se restablece con normalidad.

Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, indicó que su país y sus aliados trabajan en una misión “puramente defensiva” para reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar barcos una vez que termine la fase más intensa de la guerra.

