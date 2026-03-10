“Cuídese usted de no ser eliminado”: Irán amenaza a Trump y advierte bloqueo petrolero

GENERANDO AUDIO...

Irán amenaza a Trump. Fotos: AFP

Irán lanzó este martes una fuerte amenaza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió que podría impedir la exportación de petróleo desde Oriente Medio mientras continúen los bombardeos de Estados Unidos e Israel en la región.

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, publicó un mensaje dirigido al mandatario estadounidense en la red social X, en el que aseguró que la república islámica no se dejará intimidar por las advertencias de Washington.

“A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, escribió Larijani.

La advertencia llega después de que Donald Trump afirmara que la guerra terminará “pronto”, aunque aseguró que golpearía “muy, muy duro” a Irán si el país continuaba paralizando el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado consumidos en el mundo.

Irán amenaza con frenar exportación de petróleo

El portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, advirtió que las fuerzas armadas iraníes podrían impedir la salida de petróleo de la región hacia los países considerados hostiles.

“Las fuerzas armadas iraníes no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso”, afirmó.

Por su parte, el canciller iraní Abás Araqchi señaló que su país está preparado para continuar con la guerra “el tiempo que sea necesario”.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán. Desde entonces, Teherán ha respondido con represalias militares y acciones dirigidas a perturbar el tránsito energético en la región.

Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva contra Irán aún no ha terminado y afirmó que su ejército está debilitando al poder de Teherán.

Israel anunció una nueva ola de bombardeos contra Teherán, donde se escucharon explosiones, mientras Irán continúa con ataques de represalia contra territorio israelí y contra infraestructura petrolera de países del Golfo.

Impacto en mercados energéticos

Las tensiones en la región han generado preocupación en los mercados energéticos internacionales.

Los comentarios de Trump, quien dijo que la guerra podría terminar pronto, provocaron una caída en los precios del petróleo, que se ubicaron entre 86 y 90 dólares por barril, así como repuntes en las bolsas de Asia y Europa.

También retrocedieron los precios del gas en Europa, que registraron una caída cercana al 15%.

El presidente y CEO de Saudi Aramco, Amin H. Nasser, advirtió que la reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz es “absolutamente crucial” y alertó sobre posibles “consecuencias catastróficas” si el bloqueo se prolonga.

