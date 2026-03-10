Sheinbaum y Lula acuerdan alianza energética y económica; alistan visita de Claudia a Brasil

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum y Lula acuerdan fortalecer cooperación energética. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para fortalecer las relaciones económicas y energéticas entre ambos países, además de dar seguimiento a proyectos conjuntos en desarrollo, educación y ciencia.

Durante la llamada, ambos mandatarios dialogaron sobre la profundización de la alianza bilateral, en especial en el sector energético, uno de los temas clave de cooperación entre México y Brasil.

Sheinbaum visitará Brasil tras invitación de Lula

El presidente brasileño reiteró su invitación a Claudia Sheinbaum para realizar una visita oficial a Brasil, la cual se prevé que se lleve a cabo entre junio y julio de 2026.

De acuerdo con el mensaje difundido por Lula da Silva, también propuso organizar un evento empresarial binacional que reúna al sector privado de ambos países para explorar nuevas oportunidades de negocio e inversión.

La presidenta mexicana aceptó la invitación, lo que abriría la puerta a reuniones diplomáticas y económicas de alto nivel entre ambas naciones.

“Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reuniera al sector privado de ambos países y explorara nuevas oportunidades de negocio. La presidenta aceptó la invitación para la visita”. Luiz Inácio Lula da Silva, Presisdente de Brasil

México y Brasil impulsan educación y ciencia

Claudia Sheinbaum confirmó el diálogo con el mandatario brasileño a través de un post en “X”, en el que destacó que la conversación permitió dar seguimiento a proyectos conjuntos entre México y Brasil.

Entre los temas mencionados se encuentran:

Desarrollo económico

Educación

Ciencia y cooperación tecnológica

La llamada entre ambos líderes se produjo después de que México y Brasil quedaran fuera de la cumbre antinarco convocada en Florida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

