Irán responde a Trump: “Nosotros decidiremos cuándo termina la guerra”

Ataques alcanzan a varias zonas. Foto: Reuters

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que serán ellos los que decidan el final de la guerra contra Estados Unidos e Israel, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el término del conflicto en Medio Oriente está cerca.

A través de un comunicado difundido por medios iraníes, un portavoz de los Guardianes de la Revolución adelantó que las “fuerzas estadounidenses no pondrán fin a la guerra”.

“Seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra. La ecuación y el estatus futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. Las fuerzas estadounidenses no pondrán fin a la guerra”, declaró el portavoz de los Guardianes en un comunicado

Trump adelanta que el fin de la guerra está cerca

El presidente estadounidense, Donald Trump aseguró que la guerra contra Irán “terminará muy pronto”; sin embargo, el republicano no precisó cuándo podría ser eso.

“Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro”, afirmó Donald Trump

Además, amenazó con golpear a Irán “muy, muy duro” si bloquea el transporte de petróleo en la región a través del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

A las declaraciones de Trump, se sumó el informe del Ejército estadounidense afirmando que atacó más de 5 mil objetivos en 10 días de guerra, entre ellos, más de 50 buques iraníes.

Washington señala que busca destruir las capacidades balísticas del país e impedir que se dote de la bomba atómica, intención que Teherán niega tener.

Por su parte, el ejército israelí anunció el lunes por la noche haber lanzado una oleada de ataques “a gran escala” sobre Teherán.

