Venezuela aplica asueto ante altas temperaturas y crisis energética

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Delcy Rodríguez anunció asueto en Semana Santa por crisis energética. Foto: AFP

El gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, decretó una semana de asueto para el sector público y educativo ante las altas temperaturas que han agravado la crisis energética en el país.

La medida aplica de lunes a viernes durante la Semana Santa y forma parte de un plan para reducir el consumo eléctrico en medio de fallas recurrentes en el suministro.

Venezuela suspende actividades por crisis energética y calor

La presidenta encargada anunció que el asueto incluye ministerios y escuelas, con el objetivo de disminuir la demanda de electricidad.

Rodríguez explicó que Venezuela ha vivido al menos 45 días de altas temperaturas, lo que incrementa el uso de energía, especialmente por sistemas de enfriamiento.

Las autoridades han aplicado medidas similares en el pasado, como reducción de jornadas laborales y suspensión de clases, para mitigar el impacto en el sistema eléctrico.

Asueto no aplica a servicios esenciales en Venezuela

El decreto no incluye servicios esenciales, que continuarán operando con normalidad para garantizar la atención a la población.

En este contexto, el gobierno busca reducir la presión sobre el sistema energético mientras avanza en planes de recuperación. Por ahora, el asueto se mantendrá durante la semana establecida, mientras autoridades monitorean el comportamiento del consumo eléctrico.

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