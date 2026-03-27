Irán acusa a EE. UU. de usar civiles como escudos en Medio Oriente

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Irán advierte y acusa a EE. UU. de escudarse en civiles. Foto: AFP

Este viernes, la Guardia Revolucionaria de Irán pidió a civiles de Medio Oriente alejarse de zonas con presencia militar de Estados Unidos, al acusar que utilizan áreas civiles como “escudos humanos” en medio del conflicto en la región.

El señalamiento ocurre mientras escalan las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, tras una serie de ataques cruzados y operaciones militares en la zona.

Irán acusa uso de civiles como escudos y lanza advertencia

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria, las fuerzas estadounidenses estarían utilizando espacios civiles para protegerse de posibles ataques. El portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi, aseguró que soldados de Estados Unidos se habrían refugiado en hoteles y centros civiles tras abandonar bases militares.

Ante esto, advirtió que cualquier instalación que albergue militares podría convertirse en objetivo. “Si un hotel acoge a militares estadounidenses, el hotel es estadounidense”, afirmó el vocero.

Por último, pidió a gobiernos de la región identificar posibles ubicaciones donde se encuentren militares extranjeros.

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