Autobús cae a barranco en Bolivia y deja al menos 14 muertos

14 muertos en Bolivia tras caída de autobús en barranco. Foto: Getty

Este viernes 6 de febrero, en Bolivia, al menos 14 personas fallecieron tras la precipitación de un autobús de pasajeros a un barranco de más de 150 metros de altura. El siniestro ocurrió en el municipio de Mocomoco, en el departamento de La Paz, a 220 kilómetros de la capital boliviana, que era el destino del trayecto.

De acuerdo con el reporte del comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Freddy Valda, de las 14 personas que perdieron la vida, se trató de ocho mujeres y seis hombres.

Hemos verificado el fallecimiento de 14 personas, ocho de sexo femenino y seis de sexo masculino. Además, se reportó una persona herida y se presume que existen más lesionados

Exceso de velocidad, la posible causa del accidente

Los primeros reportes señalaron que la causa del accidente podría deberse a un exceso de velocidad, ya que los peritajes aseguraron que el autobús salió de la carretera en una curva. Tras la posible velocidad alta, el chófer habría perdido el control del vehículo.

Hasta el momento, la Policía de Bolivia no ha dado con el paradero del conductor. No obstante, no descartan que se diera a la fuga o que se encuentre lesionado en algún hospital. Mientras tanto, continúan las investigaciones y la atención a las personas heridas.

