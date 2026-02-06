Francia y Canadá abren consulados en Groenlandia y refuerzan su respaldo ante la presión de Trump

GENERANDO AUDIO...

Revolución arancelaria por Groenlandia. Foto: Uno Tv

La apertura de consulados de Francia y Canadá en Nuuk, capital de Groenlandia, marca un nuevo apoyo al territorio danés, en un contexto de tensiones derivadas de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de tomar el control de la isla ártica

Para el politólogo Jeppe Strandsbjerg, de la Universidad de Groenlandia, la llegada de estas representaciones diplomáticas es un reconocimiento directo al gobierno local.

Es una victoria para los groenlandeses ver a dos países aliados abrir representaciones diplomáticas en Nuuk, afirmó, al subrayar que la población valora el respaldo frente a los comentarios de Trump.

Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia han reiterado su rechazo a cualquier concesión en materia de soberanía, postura que ha recibido el respaldo de los países europeos.

A pesar de que Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mencionaran un posible “marco” de acuerdo con vistas a un acuerdo sobre el futuro de la isla ártica, de contornos aún difusos.

Respaldo europeo y señales de independencia

El nuevo cónsul general de Francia en Groenlandia Jean-Noël Poirier, exembajador francés en Vietnam, aseguró que su nombramiento es señal de apoyo europeo.

Lo primero es ante todo escuchar a los groenlandeses, oírlos, dejar que nos expliquen en profundidad su posición y, por nuestra parte, confirmarles nuestro apoyo a su lado, en la medida en que ellos y la parte danesa lo deseen, explicó a la AFP al partir hacia Nuuk.

La decisión de abrir un nuevo consulado es gracias al último pico de tensión y había sido anunciada en junio, durante la visita del presidente Emmanuel Macron, a Nuuk.

Canadá, por su parte, había anticipado desde finales de 2024 la apertura de un consulado general para fortalecer la cooperación con el territorio ártico. Ambos consulados dependerán de las embajadas en Copenhague.

Strandsbjerg, señala que parala diplomacia groenlandesa, la apertura de consulados es también la ocasión de entrenarse para la independencia manteniendo relaciones directas.

Los groenlandeses pensarán, en el marco de su propia búsqueda de soberanía, en tener contactos más directos con otros países europeos, dice Christine Nissen, analista del think tank Europa y experta en cuestiones de seguridad y defensa.

Groenlandia ya cuenta con representaciones ante la Unión Europea desde 1992, en Washington desde 2014 y en Reikiavik desde 2017.

En Nuuk, Islandia abrió su consulado general en 2013 y Estados Unidos en 2020. Entre 1940 y 1953, los estadounidenses tuvieron un primer consulado en la apacible capital groenlandesa.

Mientras que la Comisión Europea abrió a su vez una oficina en 2024.

