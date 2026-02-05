Estos países emiten alertas para viajar a Cuba por escasez de combustible

GENERANDO AUDIO...

Diversos países han emitido alertas de viaje a Cuba ante la escasez de combustible y la inestabilidad de la red eléctrica nacional, una situación que ha provocado apagones prolongados y recurrentes en todo el país, incluida La Habana. Las fallas energéticas afectan servicios básicos como el suministro de agua, iluminación, refrigeración, transporte y comunicaciones, lo que ha generado preocupación entre gobiernos extranjeros por la seguridad y condiciones de estancia de sus ciudadanos.

Estados Unidos alerta por apagones y falta de servicios

Estados Unidos se sumó a las advertencias al señalar que la red eléctrica cubana es cada vez más inestable, con cortes de energía programados y no programados que ocurren a diario. Las autoridades estadounidenses advierten que los apagones afectan el funcionamiento de hospitales, negocios y hoteles, muchos de los cuales dependen de generadores eléctricos, mismos que también enfrentan limitaciones por la falta de combustible.

España advierte debilidad en el sistema eléctrico

España alertó sobre la fragilidad del sistema de generación y distribución de energía eléctrica en Cuba, indicando que los cortes de luz son recurrentes, pueden durar varias horas y afectar amplias zonas del país. La situación representa un riesgo para turistas, especialmente por las interrupciones en servicios esenciales.

Australia señala escasez de combustible, alimentos y agua

Australia emitió un comunicado en el que advierte una grave escasez de combustible, lo que impacta directamente al transporte y a diversos servicios gubernamentales. Además, alertó sobre falta de alimentos y agua potable, lo que podría complicar la estancia de viajeros en la isla.

Canadá advierte escenario impredecible

Canadá llamó a su ciudadanía a extremar precauciones al considerar que la situación en Cuba es impredecible y podría agravarse, con posibles interrupciones en la disponibilidad de vuelos con poca antelación, afectando planes de viaje y retorno.

Reino Unido alerta por afectaciones al turismo

El Reino Unido advirtió que la escasez de combustible provoca largas filas en gasolineras y afecta el transporte, así como la operación de centros turísticos y negocios, lo que podría limitar la movilidad y los servicios para visitantes extranjeros.

Alemania se suma a las alertas por crisis energética

Alemania también se incorporó a la lista de países que advierten sobre los riesgos de viajar a Cuba. En su alerta, señala que el país no puede cubrir actualmente las necesidades primordiales, debido a una grave crisis energética. De acuerdo con la advertencia, varias centrales eléctricas se encuentran fuera de servicio, lo que ha intensificado los apagones y las afectaciones a servicios básicos.

Argentina recomienda no viajar a Cuba

Argentina también emitió una recomendación para evitar o posponer viajes turísticos a Cuba, ante el deterioro de las condiciones de vida en la isla. Las autoridades sugirieron a los ciudadanos argentinos que actualmente residen en el país mantenerse atentos a la evolución de la situación.

La advertencia señala faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, así como interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos, factores que podrían impactar de manera directa a los viajeros.

