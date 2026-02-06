Video: ataque con granada en salón de belleza en Francia, hay 6 heridos

GENERANDO AUDIO...

Jóvenes atacan salón de belleza con granada en Francia. Foto: AFP

Un ataque con granada al interior de un salón de belleza en Grenoble, Francia, dejó al menos seis personas heridas, luego de que un hombre arrojara el explosivo y huyera del lugar. El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales.

De acuerdo con autoridades locales, el ataque no habría tenido la intención de matar, sino de intimidar, en un contexto de episodios violentos previos registrados en la misma ciudad.

Así fue el ataque captado en video

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo un joven enmascarado abre la puerta del establecimiento y lanza una granada al interior del local. Tanto el agresor como la persona que graba el video salen corriendo y, segundos después, se registra la detonación a cuadro.

El ataque ocurrió a plena luz del día y generó pánico entre clientes y trabajadores del salón de belleza.

Un niño de cinco años entre los heridos

Tras la explosión, las autoridades confirmaron que seis personas resultaron heridas, incluido un menor de cinco años. La policía señaló que las lesiones fueron leves y que todas las víctimas fueron atendidas en el lugar, sin necesidad de traslado hospitalario.

No obstante, el prefecto del departamento de Isère declaró a la AFP que los heridos se encontraban en estado crítico, aunque los equipos de emergencia actuaron de inmediato para estabilizarlos.

Antecedente de ataques similares en Grenoble

El hecho reavivó la preocupación por la violencia en la ciudad, luego de que el 12 de febrero del año pasado, también en Grenoble, se registrara un ataque similar con explosivos en un bar ubicado en un barrio considerado sensible.

Aquel ataque dejó 15 personas heridas, seis de ellas de gravedad, según reportes oficiales.

Investigación en curso y amenazas previas

Las autoridades identificaron a dos sospechosos: el agresor que lanzó la granada y la persona que grabó el ataque. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni los motivos concretos del atentado.

Días antes del ataque, circuló un video en el que presuntos integrantes de una pandilla del crimen organizado amenazaban con realizar ataques en Francia. En la grabación, un sujeto advierte:

“A cualquiera que se meta con el jefe de Fenec 38 le volarán la cabeza. Todos vamos a explotar”.

La fiscalía de Grenoble informó que no realizará más declaraciones mientras continúan las investigaciones.

