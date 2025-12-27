Autobús cae a barranco en Guatemala; hay al menos 15 muertos y 20 heridos

GENERANDO AUDIO...

15 muertos y 20 heridos tras caída de autobús a barranco en Guatemala. Foto: AFP

Este viernes, al menos 15 personas murieron en Guatemala luego de que un autobús cayera a un barranco en la carretera Interamericana. Además, los cuerpos de emergencia trasladaron a 20 heridos a hospitales cercanos. Entre las víctimas fatales se encuentran once hombres, tres mujeres y un menor de edad.

“Contabilizamos 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito”, y los socorristas trasladaron a unos 20 heridos a hospitales cercanos a la tragedia, informó Leandro Amado, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

Amado precisó que el accidente se registró en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en un sector conocido como la cumbre de Alaska debido a su accidentada geografía, en el occidental departamento de Totonicapán.

El autobús de ruta extraurbana Sinaloa, que cubre la Ciudad de Guatemala y el departamento de San Marcos, fronterizo con México, se precipitó por un barranco de unos 75 metros de profundidad por causas desconocidas, agregó.

Víctimas serán cubiertas por seguro de pasajero

La Dirección General de Transportes de Guatemala señaló que el autobús operaba con permiso temporal y con seguro obligatorio vigente, asegurando que las víctimas serán cubiertas por la compañía.

No es el primer accidente en barrancos en Guatemala

Los accidentes mortales en carreteras son frecuentes en Guatemala. En febrero, un autobús de pasajeros cayó a un barranco en el ingreso norte de Ciudad de Guatemala, con un saldo de 54 muertos.

Un mes después de esa tragedia, el presidente, Bernardo Arévalo, aprobó un seguro obligatorio para vehículos motorizados. Sin embargo, la medida quedó suspendida tras fuertes protestas de los transportistas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.