Fuerte incendio consume colegio en Brasíl. Foto: Gettyimages

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este viernes 26, en las instalaciones del Colegio Marista, ubicado en Santa María, en la región central del estado de Rio Grande do Sul, Brasil. De acuerdo con reportes preliminares, el siniestro comenzó alrededor de las 19:30 horas y se extendió rápidamente por el inmueble.

Fuego inicia en la parte trasera del edificio

Según medios locales, el incendio habría iniciado en la parte trasera de uno de los edificios del complejo escolar, presuntamente en una zona superior utilizada como almacén de materiales. Las llamas se propagaron en pocos minutos, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Bomberos descartan personas lesionadas

El Departamento de Bomberos de Rio Grande do Sul confirmó que recibió el reporte del incendio a las 19:36 horas. De manera preliminar, se informó que no había personas al interior del edificio al momento del siniestro, por lo que no se reportan heridos ni víctimas mortales.

Alcalde de Santa María se pronuncia tras el incendio

El alcalde de Santa María se pronunció tras el incendio registrado en el Colegio Marista, al señalar que recibió la noticia con preocupación debido a la magnitud del siniestro ocurrido en el centro de la ciudad. Informó que el Departamento de Bomberos continúa con las labores para extinguir las llamas.

Indicó además que equipos de la Defensa Civil y del Centro Integrado de Operaciones de Seguridad Pública (Ciosp) mantienen un monitoreo constante de la situación y se encuentran preparados para brindar asistencia inmediata en caso de ser necesario.

Imágenes muestran llamas de gran tamaño

En redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías en los que se observan llamas de gran altura y una densa columna de humo, visibles desde distintos puntos de la ciudad.

