Foto: Cuartoscuro

Cada 27 de diciembre, el Día Internacional de Preparación ante Epidemias abre un espacio para mirar más allá de la coyuntura inmediata y revisar una historia que se repite desde hace siglos. Mucho antes de la COVID-19, la humanidad ya había atravesado episodios de enfermedad que cruzaron continentes, alteraron poblaciones enteras y quedaron registrados de forma fragmentaria en archivos fiscales, parroquiales y arqueológicos.

What were the death tolls from pandemics in history?, de Our World in Data, permite reconstruir ese recorrido y ubicar las pandemias más letales de la historia en una misma línea de tiempo, a partir de estimaciones demográficas, registros de mortalidad y modelos epidemiológicos.

En el marco de esta conmemoración, los datos ofrecen una mirada de largo plazo sobre cómo las epidemias han acompañado el desarrollo de las sociedades y cómo su impacto ha sido medido, interpretado y documentado a lo largo de los siglos.

Brotes de gripe, cólera, peste bubónica, viruela, sarampión y otras enfermedades se han propagado en distintos periodos por amplias regiones del mundo, con consecuencias demográficas de gran alcance, como documenta esta base de datos histórica.

Una cronología de pandemias

El estudio de Our World in Data reúne estimaciones de muertes por pandemias a lo largo de la historia y las presenta en una línea de tiempo. En esta visualización, las pandemias con cifras estimadas se representan mediante círculos, cuyo tamaño indica el número de muertes, mientras que aquellas sin datos cuantificables aparecen sin estimación.

Entre las pandemias anteriores al siglo XIX destaca la peste negra (1347–1353). Según Our World in Data, este evento causó la muerte de entre el 50 y el 60 % de la población europea, con un estimado de 50 millones de personas en un periodo de seis años. Existen registros de brotes en Asia occidental, Medio Oriente y el norte de África, aunque no se dispone de una cifra global completa. Tras la ola inicial, se documentaron brotes recurrentes hasta aproximadamente 1690, en lo que se conoce como la segunda pandemia de peste.

Otro episodio central en la cronología es el Intercambio Colombino (1492–1600). Our World in Data estima que la población indígena de América era de alrededor de 54 millones de personas antes de 1492. Durante el siglo siguiente, murieron cerca de 48 millones, lo que representó una reducción aproximada del 90 %. Esta estimación se basa en la reducción neta de la población y considera la introducción de enfermedades como la viruela, el cólera, el sarampión, la difteria, la gripe, la fiebre tifoidea y la peste bubónica, así como procesos de conquista, esclavitud y guerra.

Foto: Our World in Data

Pandemias desde el siglo XIX

De acuerdo con Our World in Data, desde 1817 se han registrado siete pandemias de cólera. Aunque el número total de muertes a nivel mundial es incierto, los registros indican que entre 1865 y 1947 murieron al menos 23 millones de personas por cólera solo en la India. Estas pandemias se originaron principalmente en el subcontinente indio y se expandieron a otros países y continentes a través del comercio, los viajes y los conflictos armados.

La gripe ha sido otra causa recurrente de pandemias. El análisis de Our World in Data señala que la primera pandemia de gripe atribuida con certeza ocurrió en 1580 y que desde entonces se han registrado entre 10 y 26 pandemias. La de mayor impacto fue la gripe española de 1918–1920, con una estimación de entre 50 y 100 millones de muertes. Otras pandemias incluidas en la base de datos son la gripe rusa de 1889, con alrededor de 4 millones de muertes; la gripe asiática de 1957 y la gripe de Hong Kong de 1968, con cerca de 2 millones cada una; y la gripe porcina de 2009, con estimaciones que van de 100 mil a 1.9 millones de fallecimientos.

La tercera pandemia de peste bubónica (1894–1940), documentada por Our World in Data, afectó principalmente a Asia y África y causó al menos 15 millones de muertes. La enfermedad fue provocada por la bacteria Yersinia pestis, cuyo mecanismo de transmisión —a través de pulgas de ratas— no era conocido en pandemias anteriores.

Epidemias y pandemias contemporáneas

En la cronología de Our World in Data también figuran epidemias recientes. El VIH/Sida, identificado a comienzos de la década de 1980, ha causado un estimado de 33 millones de muertes en el mundo entre 1981 y 2022. Estas cifras se obtienen mediante datos disponibles y modelos estadísticos que consideran la transmisión del virus, el acceso al tratamiento y las muertes registradas.

Otros eventos incluidos son el SARS en 2003, con 774 muertes registradas; el MERS, detectado desde 2012, con 935 muertes registradas hasta 2023; y el ébola, cuyos primeros casos se documentaron en 1976 y que ha provocado al menos 15 mil muertes registradas hasta 2023, según la base de datos.

La pandemia de COVID-19 ocupa uno de los últimos lugares en la línea de tiempo. Our World in Data señala que el impacto se mide principalmente mediante el exceso de mortalidad, debido a las limitaciones en las pruebas y en el registro de causas de muerte en muchos países. Con este método, se estima que alrededor de 27 millones de muertes adicionales ocurrieron entre enero de 2020 y noviembre de 2023.

El estudio de Our World in Data subraya que la comprensión histórica de las pandemias depende en gran medida de la disponibilidad de datos. El desarrollo de registros de defunción, la investigación científica y los modelos estadísticos han permitido reconstruir el impacto de enfermedades que, en su momento, no pudieron ser medidas con precisión.

