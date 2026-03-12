GENERANDO AUDIO...

Avión estadounidense se estrelló en Irak. Foto: AFP | Ilustrativa

Un avión de reabastecimiento Boeing KC-135 Stratotanker de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Irak, mientras que una segunda aeronave implicada en el incidente logró aterrizar sin contratiempos, confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). A través de un comunicado, CENTCOM descartó que el incidente estuviera relacionado con “fuego hostil” ni con “fuego amigo”.

“Una de las aeronaves cayó en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin contratiempos. No se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”, señaló el comunicado de CENTCOM

El Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, aseguró que los trabajos de rescate se encuentran curso.

“El incidente ocurrió en el espacio aéreo amigable durante la Operación Epic Fury, y los esfuerzos de rescate están en curso. Dos aviones estuvieron involucrados en el incidente”, destacó

El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

Los KC-135

Los KC-135 suelen tener una tripulación de tres personas: un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga utilizada para reabastecer a otros aviones, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pero algunas misiones de los KC-135 requieren un navegante, y la aeronave puede transportar hasta 37 pasajeros, según una ficha informativa de la Fuerza Aérea.

Al principio de la guerra las fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Ese incidente se produjo durante combates que incluían “ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones”, señaló en ese momento el mando militar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.