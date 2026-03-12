Irán no cerrará el estrecho de Ormuz, afirma embajador iraní ante ONU

GENERANDO AUDIO...

Irán no cerrará el estrecho de Ormuz, la ruta más estratégicas del planeta para el transporte de petróleo y gas, afirmó el embajador de la república islámica ante la ONU, Amir Saeid Iravani. Sin embargo, añadió que es un derecho inherente del país preservar la paz y la seguridad de la vía marítima.

“No vamos a cerrar el estrecho de Ormuz. Pero es nuestro derecho inherente preservar la paz y la seguridad en esta vía marítima”, Amir Saeid Iravani, embajador de la república islámica ante la ONU

Las declaraciones del funcionario llegan luego de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, asegurará que se debe seguir utilizando la palanca de bloquear el estrecho de Ormuz.

En una declaración preparada que leyó antes de responder preguntas, Iravani afirmó que “Irán respeta plenamente y sigue comprometido con el principio de libertad de navegación en virtud del derecho del mar”.

“Sin embargo, la situación actual en la región, incluido el estrecho de Ormuz, no es el resultado del ejercicio legítimo por parte de Irán de su derecho a la autodefensa”, Amir Saeid Iravani, embajador de la república islámica ante la ONU

El embajador también responsabilizó a Estados Unidos por el deterioro de la seguridad regional, al asegurar que la situación actual es consecuencia de acciones militares estadounidenses contra Irán.

“Más bien, es la consecuencia directa de las acciones desestabilizadoras de Estados Unidos al lanzar una agresión contra Irán y socavar la seguridad regional”, Amir Saeid Iravani, embajador de la república islámica ante la ONU

El funcionario iraní no opinó sobre las declaraciones hechas, previamente, por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien dijo a Sky News en una entrevista que la Marina estadounidense, quizás con una coalición internacional, escoltaría a los buques a través del estrecho de Ormuz cuando fuera militarmente posible.

La importancia del estrecho de Ormuz

En medio del conflicto en Medio Oriente, el estrecho de Ormuz llamó poderosamente la atención al ser una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Irán aseguró que lo minaría, por lo que Estados Unidos no tardó en responder.

El presidente Donald Trump advirtió a Irán sobre la colocación de minas en el estrecho de Ormuz, afirmando que, de hacerlo, se enfrentaría a consecuencias militares de un“nivel nunca antes visto”. La tensión sobre el estrecho de Ormuz ha provocado que el precio del petróleo se dispare a nivel mundial.

