El Estrecho de Ormuz: la ruta del petróleo y el gas que hoy sacude la economía global

GENERANDO AUDIO...

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en el centro de la tensión global tras la escalada de la guerra entre Irán, Estados Unidos y Israel. La vía marítima, considerada una de las más estratégicas del planeta para el transporte de petróleo y gas, permanece prácticamente paralizada.

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Mayid Tajt Ravanchi, afirmó que algunos países han solicitado permiso para que sus buques crucen la zona y que Teherán ha autorizado el paso en casos específicos, aunque el tránsito sigue fuertemente restringido.

Foto: Reuters

La tensión aumentó después de que el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, prometiera venganza y ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz como medida de presión en el conflicto.

Según la Agencia Internacional de la Energía, la interrupción del tránsito marítimo en esta zona podría representar la mayor perturbación del suministro petrolero registrada en la historia.

¿Dónde está el estrecho de Ormuz y por qué es clave?

El estrecho de Ormuz se encuentra entre Irán y Omán y conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

Se trata de la única salida marítima para los países del Golfo Pérsico, por lo que es fundamental para el comercio energético global.

Por este paso circulan enormes volúmenes de hidrocarburos provenientes de países como:

Arabia Saudita

Kuwait

Catar

Emiratos Árabes Unidos

Además de petróleo y gas, buques portacontenedores transportan alimentos, bienes de consumo y productos industriales hacia los países de la región.

En el caso de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, alrededor del 90% de los alimentos son importados, lo que demuestra la dependencia logística de esta vía marítima.

Impacto inmediato en el petróleo y los mercados

La paralización del estrecho ya ha provocado fuertes movimientos en los mercados energéticos.

El barril de Brent, referencia internacional del petróleo, superó los 100 dólares durante la jornada y alcanzó un máximo de 101.59 dólares por barril.

Desde el inicio del conflicto —hace aproximadamente 13 días— el Brent acumula un aumento cercano al 38%.

La tensión también afectó a las bolsas europeas, que cerraron con pérdidas:

Madrid : -1.22%

: -1.22% París y Milán : -0.71%

y : -0.71% Londres : -0.47%

: -0.47% Fráncfort: -0.21%

Comercio global y transporte también en riesgo

El impacto del cierre del estrecho no se limita al petróleo.

Especialistas advierten que un bloqueo prolongado podría afectar las cadenas de suministro globales, el comercio internacional y el transporte marítimo.

Entre los efectos posibles destacan:

Cerca del 33% de los fertilizantes mundiales pasa por esta zona.

pasa por esta zona. La región produce alrededor del 15% del polietileno global , esencial para la industria del plástico.

, esencial para la industria del plástico. Algunas navieras ya están evitando la ruta, lo que obliga a rodear África, aumentando tiempos y costos de transporte.

Además, el aumento de seguros marítimos y riesgos de navegación podría encarecer aún más el comercio internacional.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su gobierno podría ofrecer escolta militar a los barcos que atraviesen la zona, aunque empresas navieras consideran que proteger todas las embarcaciones sería extremadamente costoso y complejo.

Inflación y crecimiento económico bajo presión

Economistas advierten que una interrupción prolongada del tránsito en el estrecho de Ormuz podría provocar un nuevo shock petrolero, similar a las crisis energéticas de Crisis del petróleo de 1973 y Crisis energética de 1979.

Algunos escenarios contemplan que el petróleo podría alcanzar los 110 dólares por barril, aunque seguiría por debajo de los máximos históricos registrados en 2008.

El impacto económico global sería significativo:

Un aumento de 15 dólares en el precio del Brent podría restar 0.2 puntos al crecimiento económico mundial .

podría restar . También podría añadir casi medio punto a la inflación global.

Regiones con alta dependencia energética del Golfo, como China y otras economías asiáticas, serían especialmente vulnerables.

El futuro del estrecho de Ormuz dependerá principalmente de la duración del conflicto y de si el tránsito marítimo logra mantenerse abierto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.