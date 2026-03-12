Guerra contra Irán, otro evento que dispara videos fake e imágenes con IA

GENERANDO AUDIO...

La guerra contra Irán ha desatado videos falsos. Foto: Reuters

Tras casi dos semanas desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto en Medio Oriente no sólo se libra en el terreno militar. En redes sociales también se desarrolla otra batalla: la de los videos falsos e imágenes generadas con inteligencia artificial que se viralizan rápidamente.

De acuerdo con la agencia Deutsche Welle, muchos de los contenidos que supuestamente muestran bombardeos, misiles o ataques relacionados con la guerra resultan ser montajes creados con IA o videos sacados de contexto.

Además de confundir a la audiencia, estos materiales generan ingresos: cada visualización, “like” o compartido puede traducirse en monetización para las cuentas que los publican, lo que incentiva la producción de desinformación viral en momentos de alta tensión internacional.

Ataque a escuela en Minab: el video es real, pero se desinformó sobre su origen

Uno de los contenidos más difundidos fue el video del ataque con misiles a una escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, ocurrido el 28 de febrero.

En redes sociales se afirmó que el material correspondía en realidad a un ataque en Peshawar, lo que llevó a que algunos usuarios lo calificaran como falso.

Sin embargo, verificaciones posteriores concluyeron que esa afirmación también era incorrecta: el video sí corresponde al ataque ocurrido en Minab en 2026.

Medios internacionales y organismos como la United Nations documentaron el incidente, que dejó decenas de víctimas. Las cifras varían entre reportes —entre 150 y 165 muertos— y no han podido confirmarse de forma independiente.

El misil que impacta Tel Aviv: un video viral generado con IA

Otro video ampliamente compartido supuestamente mostraba un misil impactando un edificio en Tel Aviv.

Aunque medios internacionales confirmaron que misiles iraníes sí alcanzaron la ciudad, el clip viral no corresponde a esos hechos.

El análisis visual indica que se trata de contenido generado con inteligencia artificial, pese a haber acumulado más de un millón de visualizaciones en redes.

El Burj Khalifa en llamas: otro montaje viral

Un clip difundido en redes mostraba el Burj Khalifa envuelto en llamas tras un supuesto ataque con misiles.

El material presenta inconsistencias claras: las llamas no se comportan como fuego real, algunas personas parecen deformarse durante la escena y varios elementos del entorno se mueven de manera antinatural.

Este tipo de errores es común en contenido generado con IA generativa, aunque cada vez resulta más difícil detectarlos.

El aeropuerto de Dubái en llamas: otro video falso

También se viralizó un video que afirmaba que el Aeropuerto Internacional de Dubai había sido destruido por misiles iraníes.

El clip muestra un avión y una terminal envueltos en humo, pero presenta múltiples señales de manipulación:

Los bomberos no dirigen las mangueras hacia el incendio

El avión parece tener un ala adicional

El humo luce artificial

Personas permanecen cerca del fuego sin evacuar

El audio contiene voces y acentos genéricos

Un portavoz del aeropuerto confirmó que una terminal sufrió daños menores en un incidente separado, y que las operaciones fueron suspendidas temporalmente antes de reanudarse parcialmente el 2 de marzo.

Videos falsos de ataques masivos con misiles

También circularon clips que supuestamente muestran descargas de misiles iraníes impactando Tel Aviv o multitudes huyendo de ataques a aeropuertos.

Verificadores de contenido concluyeron que ambos materiales son fabricaciones digitales, aunque alcanzaron millones de visualizaciones en distintas plataformas.

Algunas falsificaciones han sido difundidas como propaganda por cuentas alineadas con actores del conflicto, aunque en muchos casos la motivación principal parece ser el alcance y la monetización.

La IA acelera la propagación de fake news en conflictos

Especialistas advierten que el acceso cada vez más amplio a herramientas de inteligencia artificial generativa facilita la producción masiva de contenido falso.

Este fenómeno ya se observó en México tras la muerte del narcotraficante conocido como el “Mencho”, cuando imágenes con IA y videos fuera de contexto amplificaron la percepción de caos. Ahora se repite con la guerra en Medio Oriente.

Cómo detectar videos falsos en redes sociales

Ante la avalancha de contenido viral, especialistas consultados por DW recomiendan tres pasos básicos:

Observar el video con atención: elementos que se deforman o movimientos físicamente imposibles suelen delatar contenido generado con IA.

Usar búsqueda inversa de imágenes: herramientas como Google Lens permiten comprobar si un video ya circulaba anteriormente en otro contexto.

Confirmar con fuentes confiables: cuando un evento es real, suele existir cobertura de múltiples medios y evidencia desde distintos ángulos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.