Petróleo rebasa otra vez los 100 dólares y bolsas caen por cierre del estrecho de Ormuz

Irán advirtió este jueves que Estados Unidos “se arrepentirá” de haber iniciado la guerra contra la república islámica y confirmó que mantendrá cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una decisión que disparó los precios del petróleo a su nivel más alto desde 2022.

La medida ha paralizado una de las rutas energéticas más importantes del mundo y generó una fuerte presión en los mercados internacionales.

Bloqueo del estrecho de Ormuz sacude al mercado energético

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el conflicto en Medio Oriente provocó “la mayor perturbación del suministro de petróleo de la historia”, debido a que gran parte del tráfico mundial de hidrocarburos pasa por el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el barril de Brent crude, referencia internacional del crudo, subió 9.22% y cerró en 100.46 dólares, su nivel más alto desde agosto de 2022.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 9.72%, hasta 95.73 dólares por barril.

El Brent llegó incluso a tocar 101.59 dólares durante la jornada y acumula un aumento cercano al 38% desde el inicio del conflicto, que comenzó hace 13 días cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán.

Nuevo líder iraní promete represalias

En su primer mensaje como líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei prometió venganza contra Washington y afirmó que Irán debe utilizar “la carta del bloqueo del estrecho de Ormuz”.

El mensaje fue difundido en la televisión estatal iraní mediante un comunicado escrito, en medio de versiones no confirmadas sobre su estado de salud.

Bolsas europeas cierran a la baja

La tensión geopolítica también golpeó a los mercados financieros. Las principales bolsas europeas cerraron con pérdidas:

Madrid: -1.22%

-1.22% París y Milán: -0.71%

-0.71% Londres: -0.47%

-0.47% Fráncfort: -0.21%

Las preocupaciones por un conflicto prolongado aumentaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que detener lo que llamó el “imperio del mal” de Irán es más importante que el precio del petróleo.

ONU analizará impacto en transporte marítimo

Ante el riesgo para el comercio global, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que celebrará una sesión extraordinaria el 18 y 19 de marzo para analizar las repercusiones del conflicto en el transporte marítimo, especialmente en el estrecho de Ormuz.

La reunión fue convocada a petición de varios miembros del consejo de la agencia de Naciones Unidas encargada de la seguridad marítima.

