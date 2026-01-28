Trump lanza ultimátum a Irán: “el tiempo se acaba”; Teherán advierte que responderá “como nunca antes”

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una nueva advertencia a Irán al asegurar que “el tiempo se acaba” para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear, mientras Teherán rechazó negociar bajo amenazas y advirtió que responderá “como nunca antes” ante cualquier ataque, informó la agencia AFP.

A través de un mensaje en su red Truth Social, Trump instó a Irán a sentarse “pronto” a negociar un acuerdo “justo y equitativo” y reiteró su exigencia de que el país no cuente con armas nucleares. En el mismo mensaje, recordó los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el año pasado y lanzó una advertencia directa: “El próximo será mucho peor”.

Washington no descarta un nuevo ataque

De acuerdo con AFP, Trump no descartó un nuevo ataque contra Irán, en un contexto marcado por la represión de las protestas antigubernamentales que se registran en la República Islámica desde finales de diciembre.

En junio, Estados Unidos apoyó y se sumó a la guerra de 12 días entre Irán e Israel. Actualmente, un grupo de ataque aeronaval estadounidense, encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, se encuentra desplegado en aguas del Medio Oriente.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la deportación de tres exmiembros de la Guardia Revolucionaria iraní que ingresaron de manera ilegal al país.

Cifras de represión y bloqueo informativo

Mientras escala la tensión internacional, se conocen nuevos datos sobre la represión interna en Irán. Según un recuento actualizado de la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, se han verificado 6.221 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad.

El mismo organismo reportó al menos 42 mil 324 personas detenidas y señaló que investiga otros 17 mil 91 posibles fallecimientos. AFP indicó que un bloqueo de internet en Irán dificulta la verificación independiente del alcance real de la represión.

Irán rechaza negociar bajo amenazas

La respuesta de Teherán no se hizo esperar. La misión iraní ante Naciones Unidas advirtió que el país está dispuesto a dialogar sólo si el proceso se basa en el respeto y los intereses comunes, pero dejó claro que no aceptará presiones militares.

“Si se le presiona, se defenderá como nunca antes”, señaló la misión iraní en un mensaje difundido en la red social X, acompañado de una captura de pantalla de las amenazas lanzadas por Trump la semana pasada.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, sostuvo que “llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil”, según declaraciones difundidas por AFP.

Reacciones regionales y escenario incierto

En medio de la escalada verbal, Irán busca respaldo regional. Turquía recomendó a Estados Unidos optar por el diálogo, mientras que Arabia Saudita aseguró a Teherán que no permitirá que se lancen ataques contra la República Islámica desde su territorio.

Analistas citados por la agencia mencionada consideran que Washington podría optar por atacar instalaciones militares iraníes o realizar golpes selectivos contra el liderazgo del país, en un intento por debilitar al sistema instaurado tras la revolución islámica de 1979.

Por ahora, el cruce de advertencias entre Washington y Teherán eleva la tensión en Medio Oriente y deja en suspenso cualquier avance diplomático en torno al programa nuclear iraní.

