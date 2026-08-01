Avioneta se desploma sobre las Líneas de Nazca, en Perú; mueren 13 personas

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La zona es conocida por sus accidentes aéreos. Foto: Reuters.

Una avioneta cayó sobre las milenarias Líneas de Nazca, uno de los atractivos arqueológicos más importantes de Perú, dejando un saldo de 13 personas muertas.

De acuerdo con las autoridades peruanas, la aeronave Cessna Caravan C-208, operada por la empresa Aerodiana, despegó del aeropuerto de Pisco a las 12:10 horas locales de este martes.

A tourist plane crashed near Nazca, Peru today, killing all 13 people on board.



The aircraft was operated by Aerodiana, a Peruvian company that runs sightseeing flights over the Nazca Lines, as well as charter and cargo services. The aircraft was described in some reports as a… pic.twitter.com/vixSZ0JsoA — T_CAS videos (@tecas2000) August 1, 2026

Alrededor de las 13:00 horas, la nave sobrevolaba cerca de la localidad de Socos cuando “reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nasca”. Tras eso, perdieron el contacto radial. La aeronave se desplomó en en la localidad de Vista Alegre.

Bomberos y policías trabajaron entre los escombros retorcidos de la aeronave, los cuales seguían humeando en las primeras horas de atención, de acuerdo con la AFP.

🇵🇪✈️ Acidente aéreo no Peru deixa pelo menos 13 mortos



🚨 Uma aeronave de pequeno porte caiu na região de Pueblo Viejo, dentro da zona arqueológica das Linhas de Nazca, resultando em 13 mortes.



💬 "A Prefeitura Provincial de Nasca expressa seu profundo pesar pelo trágico… pic.twitter.com/ADuC0hLJfd — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) August 1, 2026

El mayor de la policía, Jorge Andrade, declaró en el lugar del incidente que 11 pasajeros y dos tripulantes habían muerto.

“Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos”, indicó a medios de comunicación.

🇵🇪 PERÚ: TRAGEDIA AÉREA EN NAZCA



Una avioneta turística se estrelló este sábado mientras sobrevolaba el sitio arqueológico de Nazca, en el sur de Perú, dejando 13 muertos pic.twitter.com/2qassozyy6 — Media Oriente (@MediaOriente) August 1, 2026

Víctimas serían de Italia, Alemania y España

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que las víctimas son de nacionalidad italiana, alemana y española

Asimismo, destacó que se están contactando directamente con las familias de las víctimas, evitando que se enteren por fuentes externas.

Por su parte, el ministerio de Comercio Exterior indicó que “brindará el apoyo necesario a las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos”.

Las autoridades no han dado detalles sobre la causa exacta del incidente. La Aeronáutica Civil se encargará de las investigaciones

Al respecto, la municipalidad de Vista Alegre solo indicó que la avioneta que cayó “sufrió una emergencia durante el vuelo” antes sobre las Líneas de Nazca, en Perú.

Líneas de Nazca, una zona de accidentes

Asimismo, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) inició la recolección de evidencias técnicas en el lugar del desastre.

La AFP resaltó que han ocurrido accidentes similares en la zona de las Líneas de Nazca. En 2020, una avioneta cayó y dejó siete muertos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses.

Por otra parte, en octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líneas.

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