España instalará una valla metálica entre Ceuta y Marruecos; caos migratorio suma 67 muertos

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La mayoría de los migrantes volvieron a Marruecos. Foto: AFP.

El Gobierno de España anunció la instalación de una valla metálica de contención de 500 metros de largo en el mar entre Ceuta y Marruecos, después del ingreso de alrededor de 60 mil migrantes.

Así lo anunció el Ministerio de Interior español, agregando que suman 67 migrantes marroquíes muertos por este ingreso masivo. Algunas víctimas se ahogaron mientras otras murieron en una estampida para cruzar.

El Ministerio del Interior indicó que la mayoría de los migrantes ya regresaron a Marruecos. El ministro Fernando Grande-Marlaska, declaró que “somos implacables contra quienes infringen la ley”.

Asimismo, agregó que “los sucesos exigen una evaluación por parte de España y Marruecos”. Precisó que la cooperación bilateral permitió “revertir la situación en 24 horas”.

“Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio fiable”, declaró.

La crisis migratoria entre España y Marruecos

El gobierno de España anunció la instalación de la valla metálica debido a que alrededor de 60 mil marroquíes entraron a Ceuta desde la mañana del jueves 30 de julio.

Para entonces, había 57 cadáveres del lado español de la frontera, según el representante del gobierno español en Ceuta. Algunas personas murieron ahogadas cuando intentaron llegar al enclave español, mientras que otras murieron en los intentos de escalar el rompeolas que sostiene la valla fronteriza.

Tanto Marruecos como España implementaron un dispositivo de seguridad en ambos lados de la zona fronteriza.

Del lado marroquí, la policía usó equipos antidisturbios y gases lacrimógenos para dispersar a algunos grupos en las vallas, mientras que desplegaron camiones con cañones de agua. En cambio, las autoridades españolas colocaron vehículos militares en distintos puntos de la frontera.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el cruce masivo como una “violación de la soberanía territorial de España”.

Factores detrás del cruce masivo

Dicha crisis migratoria se debe principalmente a las condiciones económicas de Marruecos, donde un alto porcentaje enfrenta desempleo.

Además, otro factor es la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de España el 8 de julio, en la que determinó que las llamadas “devoluciones en caliente” de migrantes no pueden aplicarse a quienes ingresan por vía marítima.

La resolución establece que la devolución inmediata únicamente puede realizarse cuando una persona rebasa los elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas, pero no cuando el ingreso ocurre por mar.

Tras eso, los migrantes marroquíes aprovecharon la frontera con Ceuta para cruzar por vía marítima.

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