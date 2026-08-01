EE.UU. lanza alerta y pide no viajar a Michoacán
El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) emitió una alerta para sus ciudadanos debido a reportes de bloqueos carreteros y actividad criminal en el estado de Michoacán, además de recordar que la entidad mantiene una Alerta de Viaje Nivel 4: No Viajar.
Alerta en Michoacán
De acuerdo con la información difundida el 31 de julio de 2026, las fuerzas de seguridad locales se encuentran en estado de alerta ante el riesgo de que la situación pueda escalar.
“Un recordatorio para los ciudadanos de EE.UU. de que la Alerta de Viajes del Departamento de Estado para Michoacán es Nivel 4 – No Viajar”.
¿Qué recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos?
Ante este panorama, el Departamento de Estado pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Michoacán tomar las siguientes medidas preventivas:
- Evitar las zonas cercanas a actividades policiales
- Prestar atención a su entorno
- Minimizar los movimientos innecesarios
- Buscar refugio si detectan señales de disturbios
- Mantenerse informados a través de los medios de comunicación locales
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales y llamar al 911 en caso de emergencia
- Evitar las multitudes
- Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado de salud mediante llamadas, mensajes de texto o redes sociales.
- Consultar los medios locales para conocer posibles afectaciones en carreteras, aeropuertos y eventos
- Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP)
- Contactar a la Embajada de Estados Unidos en caso de requerir asistencia
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