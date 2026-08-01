EE.UU. lanza alerta y pide no viajar a Michoacán

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EE.UU. lanzó una alerta para no viajar a Michoacán. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) emitió una alerta para sus ciudadanos debido a reportes de bloqueos carreteros y actividad criminal en el estado de Michoacán, además de recordar que la entidad mantiene una Alerta de Viaje Nivel 4: No Viajar.

Alerta en Michoacán

De acuerdo con la información difundida el 31 de julio de 2026, las fuerzas de seguridad locales se encuentran en estado de alerta ante el riesgo de que la situación pueda escalar.

“Un recordatorio para los ciudadanos de EE.UU. de que la Alerta de Viajes del Departamento de Estado para Michoacán es Nivel 4 – No Viajar”.

State of Michoacan, Mexico: Local security forces in the state of Michoacan have been put on alert. There are reports of roadblocks and criminal activity in the state which have the potential to escalate. A reminder for U.S. Citizens that the State Department’s Travel Advisory… pic.twitter.com/SvbxlWHc1c — TravelGov (@TravelGov) July 31, 2026

¿Qué recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos?

Ante este panorama, el Departamento de Estado pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Michoacán tomar las siguientes medidas preventivas:

Evitar las zonas cercanas a actividades policiales

Prestar atención a su entorno

Minimizar los movimientos innecesarios

Buscar refugio si detectan señales de disturbios

Mantenerse informados a través de los medios de comunicación locales

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y llamar al 911 en caso de emergencia

Evitar las multitudes

Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado de salud mediante llamadas, mensajes de texto o redes sociales.

Consultar los medios locales para conocer posibles afectaciones en carreteras, aeropuertos y eventos

Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP)

Contactar a la Embajada de Estados Unidos en caso de requerir asistencia

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