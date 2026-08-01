Trump critica a fiscal por retirar demanda contra exolímpico acusado de dañar monumento en Washington

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Foto; AFP

El presidente Donald Trump criticó públicamente a la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, luego de que retirara los cargos contra el exatleta olímpico David Hearn, acusado de causar daños al estanque reflectante ubicado junto al Monumento a Lincoln. El mandatario aseguró que no comparte la decisión y sostuvo que el deterioro fue provocado por actos de vandalismo.

A través de Truth Social, Trump afirmó estar “100% en desacuerdo” con la determinación de la fiscal y señaló que, aunque pudieron existir fallas en la obra de remodelación, el daño principal fue ocasionado por “vándalos”.

🔴President Trump posts zoomed-in security footage of vandals using tools to cut the bottom of the reflecting pool.



The vandals must be prosecuted to the fullest extent of the law which is up to 10 years in prison, for damaging a national monument. pic.twitter.com/eYXwtcfYg6 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 1, 2026

La fiscal atribuyó los daños a fallas en la construcción

Jeanine Pirro solicitó retirar la acusación al considerar que el desprendimiento del revestimiento del estanque no fue producto de vandalismo, sino de problemas derivados de una instalación deficiente.

La decisión se apoyó en documentos del Departamento del Interior que señalan que la obra presentó retrasos, dificultades técnicas y fallas desde su instalación, además de presiones para concluir los trabajos antes de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.

El secretario del Interior también rechazó la decisión

El secretario del Interior, Doug Burgum, también cuestionó el retiro de los cargos y sostuvo que los daños sí fueron consecuencia de actos vandálicos, calificando lo ocurrido como una “profanación” del monumento histórico.

El exolímpico niega haber causado daños

David Hearn, quien representó a Estados Unidos en canotaje en tres Juegos Olímpicos, había sido acusado de desprender el revestimiento del fondo del estanque, delito por el que enfrentaba una pena de hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, el exdeportista aseguró que únicamente retiró con la mano un fragmento del material que ya flotaba sobre el agua y que fue detenido cuando estaba por abandonar el lugar.

La remodelación también quedó bajo la lupa

El caso volvió a poner atención sobre el proyecto de renovación del estanque reflectante, impulsado por Trump y valuado por medios estadounidenses en alrededor de 14 millones de dólares, obra que fue adjudicada sin licitación a una empresa que previamente había trabajado en uno de los campos de golf del presidente.