Bachelet va por la Secretaría General de la ONU con respaldo de Chile, México y Brasil

Bachelet busca dirigir la ONU; Chile, México y Brasil la respaldan. AFP/Getty

La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU fue oficialmente inscrita por Chile, con el respaldo de México y Brasil, informó el presidente Gabriel Boric durante una conferencia de prensa realizada este lunes en el palacio presidencial de Santiago.

La postulación busca que Michelle Bachelet reemplace al actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien concluirá su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por el organismo internacional.

Respaldo regional a Michelle Bachelet en la ONU

El presidente Gabriel Boric detalló que la candidatura ya fue inscrita ante Naciones Unidas y que será presentada de manera conjunta por Chile, Brasil y México.

“La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, se presentará conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México”, declaró el mandatario chileno ante medios de comunicación.

Por su parte, Michelle Bachelet agradeció el respaldo de los tres países y reconoció la responsabilidad que implica competir por el máximo cargo del organismo internacional.

“Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México”, afirmó durante el anuncio oficial.

Trayectoria de Michelle Bachelet en cargos internacionales

Michelle Bachelet, de 73 años, es pediatra de profesión y tiene una amplia trayectoria en cargos nacionales e internacionales.

Fue la única mujer en llegar a la presidencia de Chile, cargo que ocupó en dos periodos:

2006 a 2010

2014 a 2018

Tras su gestión presidencial, asumió responsabilidades dentro del sistema de Naciones Unidas. Entre 2010 y 2013, se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres. Posteriormente, ocupó el cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, función que ejerció de 2018 a 2022.

Relevo en la Secretaría General de Naciones Unidas

La Secretaría General de la ONU se renovará a partir de 2027, cuando finalice el mandato de Antonio Guterres, diplomático portugués que ha encabezado el organismo desde 2017.

En 80 años de historia, ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General de la ONU. Además, solo se ha registrado un representante de América Latina en ese cargo: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien lo ejerció de 1982 a 1991.

Candidaturas en disputa por la Secretaría General

Además de Michelle Bachelet, otras figuras compiten por el cargo de secretaria o secretario general de la ONU, entre ellas:

Rebeca Grynspan , de Costa Rica, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo

, de Costa Rica, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo Alicia Bárcena , secretaria de Medio Ambiente de México

, secretaria de Medio Ambiente de México Mia Mottley , primera ministra de Barbados

, primera ministra de Barbados Rafael Grossi, de Argentina, director del Organismo Internacional de Energía Atómica

De acuerdo con una práctica no reglamentada, la Secretaría General suele rotar entre regiones. En este periodo, correspondería a América Latina, y existe consenso en que el cargo debería recaer en una mujer.

Proceso rumbo a la designación en la ONU

La candidatura de Michelle Bachelet se inscribe dentro del proceso que seguirá Naciones Unidas para definir a la persona que encabezará el organismo a partir de enero de 2027.

Las postulaciones deberán pasar por el análisis de los Estados miembros y del Consejo de Seguridad, conforme a los procedimientos establecidos por la ONU para la designación de su secretario general.

