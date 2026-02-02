Ella es Laura Fernández, próxima presidenta de Costa Rica; así hace negocios México con ese país

GENERANDO AUDIO...

La próxima presidenta prometió mano dura contra la delincuencia. Foto: AFP.

Laura Fernández fue electa como próxima presidenta de Costa Rica. En su discurso, la política promete mano dura contra la delincuencia. México sostiene una relación comercial con dicho país, caracterizada por bajas exportaciones.

La abanderada del Partido Pueblo Soberano obtuvo el 48.5% de los votos en la jornada electoral del pasado 1 de febrero. Con ello, quedó nueve puntos por encima de los necesarios para ganar en primera vuelta, según el Tribunal Supremo de Elecciones.

Laura Fernández ganó con amplia ventaja, debido a su propuesta de ejercer mano dura contra el crimen organizado. Durante su campaña, sostuvo que esta estrategia está inspirada en las acciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Sus adversarios políticos han señalado que su política contra la inseguridad apunta hacia un autoritarismo, según AFP.

“Yo, como nueva presidente de la República, no voy a permitir nunca” el “autoritarismo” y la “arbitrariedad” que “nadie quiere” en Costa Rica”, indicó Laura Fernández en el hotel donde se concentraba.

Con esto, Laura Fernández se convirtió en la segunda mujer presidenta de Costa Rica. Laura Chinchilla fue la primera mandataria del país, quien gobernó entre 2010 y 2014.

Trayectoria de Laura Fernández

Laura Virginia Fernández Delgado nació el 4 de julio de 1986 en Puntarenas, Costa Rica. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica (UCR). Tiene una maestría en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática.

La ahora presidenta ocupó cargos de alto nivel en el gobierno de Rodrigo Chaves. Ejerció como ministra de Planificación Nacional y Política Económica entre mayo del 22 y enero del 2025.

De igual forma, se desempeñó como ministra de la Presidencia, entre junio del 2024 y enero del 2025. Laura Fernández renunció a estos cargos para competir en las elecciones.

¿Cuál es la relación comercial entre México y Costa Rica?

La relación comercial entre ambos países es pequeña, en comparación con otras naciones. Durante el 2025, México exportó productos con un valor de mil 97 millones de dólares, lo que representó apenas el 0.18% de todas las exportaciones mexicanas, de acuerdo con Data México.

En cambio, Costa Rica envió a México productos con un valor de 2 mil 123 millones de dólares en ese año. Representó el 0.35% de las importaciones costarricenses hechas a suelo mexicano.

Principales importaciones a México desde Costa Rica en 2024

Circuitos electrónicos integrados: importaciones por mil 529 millones de dólares

Partes y accesorios de máquinas: 205 millones

Instrumentos y aparatos utilizados en ciencias médicas: 105 millones

Mezclas de sustancias odoríferas: 104 millones

Aceite de palma y sus fracciones: 25.1 millones

Principales exportaciones de México a Costa Rica en 2024

Vehículos de motor para el transporte de mercancías: 91.4 millones

Alambres y cables eléctricos: 44.5 millones

Automóviles y otros vehículos: 39 millones

Medicamentos que consiste en productos mixtos: 37.5 millones

Agua, agua mineral y gaseada: 31.5 millones

