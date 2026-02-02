Presidente de Irán impulsa conversaciones con Estados Unidos por programa nuclear

GENERANDO AUDIO...

Presidente iraní Masud Pezeshkian. Foto: AFP.

El presidente iraní Masud Pezeshkian ordenó la apertura de conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica, de acuerdo con información difundida por medios locales este lunes.

La agencia de noticias Fars citó a una fuente gubernamental al señalar que Masud Pezeshkian instruyó formalmente iniciar contactos con Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump expresara su optimismo respecto a un posible acuerdo que evite una intervención militar en la región.

Irán y Estados Unidos analizan conversaciones sobre programa nuclear

La presión internacional sobre Irán se ha intensificado desde principios de enero, tras una oleada de protestas que comenzó por el costo de la vida y derivó en manifestaciones contra el régimen teocrático instaurado desde la revolución de 1979. En este contexto, Donald Trump había advertido sobre una posible acción militar y ordenó el despliegue de buques estadounidenses en el Golfo.

El domingo, el mandatario estadounidense afirmó que esperaba “lograr un acuerdo” con Irán. Un día después, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, confirmó que países de la región actúan como intermediarios en el intercambio de mensajes.

Países mediadores en negociaciones entre Irán y EEUU

De acuerdo con Baqai, Egipto, Arabia Saudita y Turquía participan como mediadores en el proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos. El funcionario precisó que se analizan los detalles del método y el marco de trabajo de las conversaciones, las cuales podrían definirse en los próximos días.

El vocero negó que Irán haya recibido un ultimátum por parte de Donald Trump y subrayó que el país no acepta ese tipo de condiciones.

Posturas enfrentadas por el enriquecimiento de uranio

Según la agencia Tasnim, las conversaciones aún no tienen fecha ni sede definidas, aunque se prevé que se realicen a alto nivel. Por parte de Irán participaría el canciller Abás Araqchi, mientras que del lado estadounidense lo haría el enviado especial Steve Witkoff.

Ambos países sostuvieron contactos breves en 2025, antes del conflicto de 12 días iniciado por Israel en junio. Dichas conversaciones se estancaron por el tema del enriquecimiento de uranio, ya que Estados Unidos exige que Irán renuncie a esta actividad, mientras que Teherán argumenta que tiene derecho a hacerlo bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Araqchi afirmó que Irán coincide con la postura de Donald Trump de rechazar las armas nucleares, pero condicionó cualquier acuerdo al levantamiento de sanciones.