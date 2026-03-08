Trump asegura que el próximo líder de Irán “no durará mucho” sin su aprobación

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump afirmó que el próximo líder de Irán “no durará mucho” si no cuenta con la aprobación de Estados Unidos, en medio del proceso para definir al sucesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista con ABC News, en el noveno día del conflicto que comenzó tras la muerte de Jamenei, ocurrida el 28 de febrero durante un bombardeo atribuido a Estados Unidos e Israel. El ayatolá encabezó el liderazgo de Irán desde 1989.

La Asamblea de Expertos confirmó que logró un acuerdo para designar al sucesor, aunque no reveló el nombre del religioso que asumirá el cargo.

Trump lanza advertencia sobre el nuevo líder de Irán

Durante la entrevista, Donald Trump señaló que el nuevo líder de Irán deberá obtener aprobación de Estados Unidos.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho” Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En los últimos días, distintos nombres fueron mencionados como posibles sucesores de Alí Jamenei, entre ellos su hijo Mojtaba Jamenei, de 56 años. Trump ya había criticado esa posible designación durante la semana.

Por su parte, autoridades israelíes indicaron que el nuevo líder iraní podría convertirse en objetivo militar tras el ataque que provocó la muerte de Jamenei.

Irán rechaza intervención externa en elección de su líder

El canciller iraní Abás Araqchi declaró que la elección del nuevo líder de Irán corresponde únicamente al pueblo iraní.

“El pueblo iraní debe elegir a su líder”, afirmó durante el programa “Meet the Press” de NBC.

Araqchi agregó que no permitirán interferencia externa en asuntos internos del país. También señaló que el presidente estadounidense “debería disculparse” con el pueblo iraní y con la región por los ataques y la destrucción derivados del conflicto.

De acuerdo con el Ministerio iraní de Salud, más de mil 200 personas murieron y más de 10 mil civiles resultaron heridos desde el inicio de la guerra. Estas cifras no pudieron ser verificadas de forma independiente.

