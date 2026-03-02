Bombardeos de Israel en Líbano dejan al menos 31 muertos y 149 heridos

GENERANDO AUDIO...

31 muertos y 149 heridos tras ataques de Israel en Líbano. Foto: AFP

Al menos 31 personas murieron y 149 resultaron heridas este lunes tras una oleada de ataques de Israel en Beirut y el sur de Líbano, según confirmó el Ministerio de Sanidad libanés. La ofensiva fue en respuesta al lanzamiento de cohetes por el grupo chií Hezbolá, tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, durante bombardeos de Estados Unidos e Israel.

En la capital se registraron 20 muertos y 91 heridos, mientras que en el sur fallecieron 11 personas, incluyendo siete miembros de una misma familia en Tul, distrito de Nabatiyé. El ejército israelí aseguró haber atacado objetivos de alto rango de Hezbolá y ordenó la evacuación de 53 localidades, entre ellas Maarub, Bastiyé, Deir Amess, Mahruna y Hanine.

Reacciones y advertencias mientras la tensión escala

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó los ataques como “irresponsables” y convocó una reunión de emergencia con la presidencia. Por su parte, el presidente Joseph Aoun alertó que usar al Líbano como plataforma para conflictos regionales pone en riesgo al país y responsabilizó a quienes ignoran los llamamientos a mantener la seguridad.

Hezbolá justificó sus ataques como venganza por la muerte de Jamenei y defensa de Líbano, calificando la ofensiva israelí de “traicionera” y asegurando que los planes de Estados Unidos e Israel para la región no tendrán éxito. Naciones Unidas y las autoridades libanesas criticaron la escalada, recordando que el alto el fuego de noviembre de 2024 establecía la retirada de ambos bandos del sur del país.

