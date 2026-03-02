Gobierno de Irán asegura estar dispuesto a reanudar las negociaciones con Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Abbas Araqchi. Foto: Reuters/Archivo

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, comunicó a su homólogo en Omán, Badr al Busaidi, la disposición de Teherán a reabrir las vías diplomáticas con Estados Unidos, a pesar de los bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos desde este sábado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores omaní informó de la predisposición de Irán, expresada en una conversación telefónica mantenida este domingo entre Araqchi y Al Busaidi.

Araqchi “transmitió la postura de la República Islámica de Irán en favor de la paz, señalando que el ataque israelí-estadounidense contra su país había exacerbado la tensión y el pánico en la región y recalcó la disposición de la parte iraní a cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad”, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores omaní en redes sociales.

Por su parte, Al Busaidi reiteró el “constante” llamamiento de Omán a un alto el fuego y a la reanudación del diálogo y la negociación “para resolver el conflicto por la vía diplomática y de una manera que satisfaga las legítimas demandas de todas las partes”.

“Quiero dejar muy claro que la puerta a la diplomacia sigue abierta. Las conversaciones de Ginebra supusieron un avance real hacia un acuerdo sin precedentes entre Irán y Estados Unidos y, aunque la esperanza era evitar la guerra, esta no debería significar que se extinga la esperanza de paz”, afirmó posteriormente en redes sociales.

Al Busaidi, que ha mantenido también contacto con otros ministros de Exteriores de “países hermanos y amigos” para abordar la situación, defendió asimismo en X que “sigo creyendo en el poder de la diplomacia para resolver este conflicto”. “Cuanto antes se reanuden las conversaciones, mejor será para todos”, agregó.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, recordó que el acuerdo “estaba al alcance de la mano” en las negociaciones que mantenían Irán y Estados Unidos en Ginebra, hasta el punto de que esperaban cerrar un pacto en la próxima reunión.

“Nos marchamos de Ginebra con la convicción de que la próxima vez que nos viéramos cerraríamos un acuerdo. Quienes querían sabotear la diplomacia han tenido éxito en su misión, pero ha sido el señor (Donald) Trump, otra vez, quien finalmente ordenó bombardear la mesa de negociación”, ha denunciado Baqaei en redes sociales.

Además, Baqaei aprovechó para destacar la respuesta iraní a los ataques estadounidenses. “Hemos tenido dos décadas para estudiar las derrotas militares de Estados Unidos al este y al oeste y hemos incorporado estas lecciones”, ha destacado en referencia a las intervenciones militares norteamericanas en Irak y Afganistán.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.