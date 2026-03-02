Caos y destrucción: así quedó Irán tras los bombardeos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP | Vantor

Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos contra Irán que dejaron como saldo la muerte del líder supremo iraní y de altos mandos militares, según reportes oficiales.

Un día después, imágenes satelitales y fotografías a pie de tierra muestran el caos y la destrucción tras los ataques.

Una imagen de Planet Labs PBC, muestra una columna de humo elevándose desde la base naval de la Quinta Flota de EE. UU. en Manama, capital de Baréin, tras ser alcanzada por ataques iraníes.

Foto:AFP | Planet Labs PBC

Bombardeos contra Irán dejan daños en ciudades

Otra imagen satelital difundida por Vantor evidencia buques destruidos y edificios dañados en la Base Naval de Konarak, al sur de Irán, en la zona del Golfo de Omán.

Foto: AFP | Vantor

En Jerusalén, un misil impactó una carretera, mientras que en el área de Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste, los servicios de emergencia atendieron a varias personas heridas tras nuevos ataques.

Desde el campamento de refugiados de Bureij, en la Franja de Gaza, también se observó el lanzamiento de misiles iraníes cruzando el cielo.

Edificios colapsados tras bombardeos en Irán

Una de las imágenes captadas tras los bombardeos contra Irán muestra varios edificios colapsados, con estructuras partidas a la mitad y fachadas completamente desprendidas. En la escena se observan montones de escombros cubriendo calles y vehículos dañados por el impacto.

Las construcciones afectadas presentan pisos superiores derrumbados y columnas fracturadas, señal del fuerte golpe que recibieron. Parte del concreto y varillas metálicas quedaron expuestas, mientras el polvo cubre la zona.

Escuela bombardeada en Irán. Foto: AFP.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.