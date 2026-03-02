Qué países apoyan a Irán y cuáles a Israel-EU en guerra

GENERANDO AUDIO...

Una nueva escalada de tensiones se registró este lunes en Medio Oriente luego de que Estados Unidos e Israel ejecutaron una ofensiva coordinada contra instalaciones militares en Irán, en lo que fuentes internacionales describieron como una operación conjunta previamente diseñada.

Tras los bombardeos, el gobierno iraní respondió con el lanzamiento de misiles y drones dirigidos hacia territorio israelí y contra posiciones estadounidenses desplegadas en la región, lo que encendió las alertas de seguridad y elevó el riesgo de un conflicto de mayores dimensiones.

Aliados y países que respaldan a Israel

Estados Unidos

Es el principal socio estratégico y militar de Israel. Washington mantiene cooperación en materia de defensa, inteligencia y financiamiento, además de coordinación directa ante amenazas regionales.

Francia

Ha sostenido comunicación constante con sus aliados y mantiene una postura diplomática activa en torno al conflicto, impulsando coordinación con socios europeos.

Reino Unido

Respaldó la estabilidad en la región y condenó los ataques atribuidos a Irán, alineándose con sus socios occidentales en el llamado a frenar la escalada.

Alemania

Forma parte del bloque europeo conocido como E3 y ha trabajado en conjunto con Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos relacionados con la situación en Medio Oriente.

Ucrania

Expresó apoyo a las acciones dirigidas contra Irán; sin embargo, no existe una alianza formal con Israel, sino una postura política en el contexto internacional actual.

Aliados y países cercanos a Irán

Rusia

Rechazó la ofensiva militar y llamó a resolver la crisis mediante el diálogo y canales diplomáticos, postura que coincide con su relación estratégica con Teherán.

China

Es un socio comercial relevante para Irán y ha pedido el cese inmediato de las hostilidades, reiterando su postura a favor de la estabilidad regional.

En el plano internacional, Irán extendió su red de alianzas con gobiernos y grupos que compartían su postura antiestadounidense, tejiendo vínculos políticos y militares con líderes como Bashar al-Assad en Siria y Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, esa cooperación siempre fue limitada, y en los últimos tiempos esos aliados han perdido poder o encuentran debilitados.

El posicionamiento de estos países refleja cómo el conflicto trasciende el ámbito bilateral y se inserta en un tablero geopolítico más amplio, donde las alianzas estratégicas y los intereses económicos juegan un papel determinante en la evolución de la crisis.

