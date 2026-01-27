Bombardeos rusos en Ucrania matan, al menos, a 10 personas y dañan plantas energéticas

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP | Servicio de emergencias de Ucrania

Los bombardeos rusos contra Ucrania dejaron al menos 10 personas muertas y decenas de heridos, entre ellos dos niños y una mujer embarazada, tras una serie de ataques con drones y bombas contra infraestructura energética y zonas residenciales.

La región de Odesa, en el sur del país, fue una de las más afectadas. Según autoridades locales, unos 50 drones rusos atacaron la zona durante la madrugada. Tres personas fueron encontradas sin vida entre los escombros y alrededor de 30 resultaron heridas.

Ataques rusos golpean Odesa

El gobernador regional de Odesa, Oleg Kiper, confirmó que entre los lesionados hay dos menores de edad y una mujer embarazada de 39 semanas. Un periodista de la agencia AFP constató el derrumbe de la fachada de un edificio residencial, donde rescatistas continuaban la búsqueda de posibles víctimas.

Además de viviendas, los drones dañaron una iglesia, un jardín de infancia, un liceo y un gimnasio, así como decenas de inmuebles residenciales, de acuerdo con el gobierno regional.

La empresa energética privada DTEK señaló que los ataques causaron “daños enormes” en sus instalaciones, afectando el suministro eléctrico.

Bombardeos rusos alcanzan trenes y ciudades del este de Ucrania

En la región de Járkov, al noreste del país, tres personas murieron luego de que un dron impactara un tren, informó la fiscalía local.

Mientras tanto, en Sloviansk, en la región oriental de Donetsk, una bomba alcanzó una zona urbana y mató a una pareja de unos 40 años, además de herir a su hijo de 20, según autoridades judiciales.

También se reportaron víctimas en el sur del país. En Zaporiyia, un hombre murió mientras se encontraba en su vivienda, y en Jersón, otra persona perdió la vida tras nuevos bombardeos.

Infraestructura energética vuelve a ser objetivo de Rusia

La empresa estatal de gas Naftogaz informó que una de sus plantas en el oeste de Ucrania fue alcanzada, marcando el quinto ataque en lo que va del mes contra esa instalación.

Los ataques ocurrieron pocos días después de que representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia sostuvieran reuniones en Abu Dabi, consideradas las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev y Moscú sobre la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

Las conversaciones se reanudarán el domingo en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que “cada bombardeo ruso de este tipo erosiona la diplomacia en curso y socava los esfuerzos internacionales para detener la guerra”.

