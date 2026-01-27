¿Para qué usa Cuba el petróleo que le llega de otros países y qué cambia sin México?

GENERANDO AUDIO...

El corte se suministro de petróleo podría afectar gravemente a Cuba. Fotos: Reuters

Cuba depende del petróleo importado para sostener funciones básicas del país, en particular la generación de electricidad, por lo que la salida de México como proveedor impacta directamente al bienestar de la isla. De acuerdo con información oficial, la isla produce localmente entre 30 y 40% del crudo que consume, mientras que el resto debe adquirirlo en el exterior para evitar apagones y mantener operativa su economía.

En los últimos años, Venezuela, México y otros aliados han cubierto ese déficit mediante distintos esquemas de suministro. Sin embargo, la reducción de envíos, la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, tras la cual se cortó el suministro venezolano en su totalidad y el reciente anuncio del gobierno mexicano de poner fin al suministro petrolero reavivan una pregunta clave: ¿en qué se usa el petróleo en Cuba y qué impacto tiene perder ese apoyo?

La electricidad concentra el mayor consumo de petróleo en Cuba

Datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) cubana, contenidos en el Anuario Estadístico 2024 con cifras de 2023, muestran que el petróleo crudo y el fuel oil se destinan principalmente al suministro de electricidad, gas y agua.

Hasta ese año, este sector concentró más de 3.3 millones de toneladas, lo que representa la mayor parte del consumo energético nacional. Este uso explica por qué cualquier reducción en el suministro externo se traduce rápidamente en apagones prolongados.

Minería, industria y azúcar: usos secundarios del crudo

Además de la electricidad, el petróleo y el fuel oil se utilizan en:

Explotación de minas y canteras: alrededor de 476 mil toneladas

alrededor de 476 mil toneladas Industria manufacturera: alrededor de 128 mil toneladas

alrededor de 128 mil toneladas Industria azucarera: alrededor de 32 mil toneladas

alrededor de 32 mil toneladas Construcción: menos de 5 mil toneladas

Estos sectores dependen del suministro estatal, por lo que suelen ser los primeros en resentir recortes cuando hay escasez de combustible.

El consumo directo de la población es minoritario

Contrario a la percepción común, el consumo directo de combustibles por parte de la población representa una porción reducida del total.

En 2023, el uso de combustible de motor (gasolina) destinado a la población y otros sectores sumó alrededor de 135 mil toneladas, sin considerar la aviación. En contraste, el Estado prioriza el uso del petróleo en generación eléctrica y servicios estratégicos.

Gasolina de aviación y otros refinados: cifras marginales

La ONEI también reportó que:

Solo mil toneladas se destinaron a gasolina de aviación .

se destinaron a . La nafta industrial y solventes se concentraron en minería (48 mil toneladas).

se concentraron en minería (48 mil toneladas). El queroseno , usado ampliamente por la población, registró un consumo cercano a 28 mil toneladas .

, usado ampliamente por la población, registró un consumo cercano a . El turbo combustible (diésel) se destinó casi en su totalidad a transporte y comunicaciones.

Qué implica para Cuba la salida de México como proveedor

Aunque el gobierno mexicano sostuvo que sus envíos no aumentaron tras la caída del suministro venezolano, los datos disponibles indican que México se convirtió en un proveedor relevante en años recientes.

Entre 2023 y septiembre de 2025, México envió a Cuba 17.3 millones de barriles de crudo y derivados, con un valor acumulado aproximado de 26 mil 900 millones de pesos, según reportes oficiales y financieros.

En el nuevo escenario ya sin petróleo venezolano y mexicano, el gobierno cubano dependería principalmente de envíos esporádicos, donaciones o acuerdos puntuales con países aliados como Rusia, China y otros socios políticos, aunque estos apoyos no han mostrado capacidad para sustituir de forma estable los volúmenes que antes aportaban Venezuela y México.

La información pública disponible indica que estos suministros suelen ser irregulares, limitados y condicionados, lo que dificulta una planificación energética de largo plazo.

La cancelación de ese suministro implica que Cuba deberá recortar consumo, buscar nuevos proveedores o profundizar los apagones, en un contexto de escasez de divisas y restricciones externas. El impacto es inmediato solo en términos económicos, sino en la vida cotidiana, al afectar electricidad, transporte y servicios básicos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.