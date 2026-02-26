Sube a 55 la cifra de muertos por lluvias torrenciales en Brasil; continúan búsquedas

GENERANDO AUDIO...

Continúa búsqueda de desaparecidos tras lluvias torrenciales en Brasil. Foto: AFP

El número de víctimas subió a 55 en el estado de Minas Gerais, Brasil, tras las torrenciales lluvias, mientras que rescatistas retomaron la búsqueda de 13 personas que aún permanecen en calidad de desaparecidas.

Las precipitaciones, que comenzaron el lunes, provocaron inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra en los municipios de Juiz de Fora y Ubá, dejando a más de 5 mil personas desplazadas.

Más lluvias y nuevas evacuaciones en Juiz de Fora

En Juiz de Fora, uno de los puntos más afectados, se han confirmado 12 fallecimientos y ocho personas siguen sin ser localizadas en barrios como Parque Burnier y Tres Moinhos.

Durante la noche del miércoles se activaron otra vez las alarmas ante nuevas precipitaciones que anegaron calles y provocaron más deslaves. Las autoridades prevén lluvias hasta el fin de semana.

“Llovió mucho, el barranco cayó todavía más y la defensa civil nos llamó a evacuar… Todo el mundo está en pánico, amigos y parientes preguntando cómo estamos, parece una película de terror”, dijo a la AFP Luiz Otávio Souza, un promotor de ventas de 35 años que tuvo que dejar su casa y cuyo sobrino está desaparecido.

En algunos sectores, habitantes regresaron momentáneamente a sus viviendas para recuperar muebles, electrodomésticos y mascotas, mientras descendían por calles cubiertas de lodo.

Lluvias 240% por encima del promedio

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología, Juiz de Fora acumuló 229.9 milímetros de lluvia entre domingo y martes. En lo que va del mes, el total alcanzó 579 milímetros, un volumen 240% superior al promedio de febrero.

El meteorólogo brasileño Carlos Nobre explicó que, aunque estos fenómenos han ocurrido históricamente, “con el calentamiento global, la atmósfera tiene más energía”, lo que intensifica los eventos extremos.

“En este caso, fue una lluvia asociada a un sistema de frente frío que estaba pasando y el océano Atlántico estaba muy caliente. Con eso hubo mucha evaporación de agua. Esto hace que se formen cumulonimbos que provocan esos aguaceros enormes”, Carlos Nobre, meteorólogo brasileño

Brasil enfrenta eventos climáticos extremos

Esta tragedia se suma a otros grandes desastres por inclemencias climáticas sufridos por Brasil en los últimos años, que científicos asocian también en varios casos a los efectos del calentamiento global.

En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y dos millones de habitantes afectados, en una de las peores catástrofes naturales de la historia de Brasil.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.