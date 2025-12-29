Rusia acusa ataque de Ucrania a residencia de Putin y cuestiona diálogo

GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

Rusia acusó a Ucrania de atacar el lunes con 91 drones una de las residencias del presidente ruso Vladímir Putin, ubicada en Valday, en la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó el incidente como un “ataque terrorista” y anunció que Moscú revisará su posición en las negociaciones de paz.

El canciller Serguéi Lavrov se refirió a la presunta operación en la región de Nóvgorod como “terrorismo de Estado” y anunció “ataques de represalia”. Dijo que los 91 drones captados fueron derribados y que no hubo heridos.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, declaró Lavrov, citado por agencias rusas.

Defensa aérea rusa y advertencia de represalias

Según el canciller ruso, todos los drones fueron destruidos por las defensas aéreas y el ataque no dejó heridos. Sin embargo, Lavrov anunció que Rusia había elegido objetivos en Ucrania para “ataques de represalia” y advirtió que la “posición negociadora” de Moscú sería revisada.

“No tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán revisadas”, afirmó Lavrov ante la prensa rusa.

La residencia presidencial en Valday

La residencia, ubicada a unos 5 kilómetros de la ciudad de Valday, abarca una superficie total de aproximadamente 2.5 millones de metros cuadrados. Según investigaciones previas, el complejo incluye mansiones, instalaciones deportivas, un complejo de spa de 6 mil 700 metros cuadrados construido en 2016, y otros edificios.

Refuerzo de la defensa antiaérea en la zona

A diferencia de otras residencias presidenciales, Putin prácticamente no celebra reuniones oficiales ni negociaciones en este lugar, y hay muy pocas fotografías públicas del interior cuando instalaron un sistema Pantsir-S1 en la aldea de Yáscherovo, a seis kilómetros del complejo presidencial.

En aquella ocasión, Rusia también fortaleció su defensa antiaérea en Moscú con sistemas similares en los tejados del Ministerio de Defensa y cerca de otras residencias presidenciales.

Avances militares en el este de Ucrania

Durante ese encuentro, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, informó a Putin que las fuerzas rusas habían logrado penetrar en la estratégica ciudad de Lyman, en el este de Donetsk, desde varias direcciones.

Posición del Kremlin y negociaciones de paz

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había dicho anteriormente el lunes que Rusia coincide con Trump en que las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania están en su fase final, y que Putin conversará “muy pronto” nuevamente por teléfono con el mandatario estadounidense.

Sin embargo, Peskov también subrayó que Ucrania debe retirar sus tropas de la pequeña parte del Donbás que aún controla, advirtiendo que Kiev perdería más terreno si no acepta un acuerdo. “Estamos hablando de la retirada de las fuerzas armadas del régimen (de Kiev) del Donbás”, dijo el portavoz.

Control territorial ruso en Ucrania

Rusia controla actualmente una quinta parte de Ucrania, incluida Crimea, que se anexó en 2014, alrededor del 90% del Donbás, el 75% de las regiones de Zaporizhzhia y Kherson, y partes de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk, según estimaciones rusas.

Reacciones internacionales y verificación del ataque

El anuncio de Lavrov sobre el supuesto ataque ucraniano no pudo ser verificado de forma independiente, y las autoridades ucranianas no emitieron comentarios inmediatos sobre el incidente.

Zelensky y Trump anunciaron el domingo que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear “grupos de trabajo” para finalizar un acuerdo de paz “en las próximas semanas”, aunque no especificaron fechas ni lugares para las reuniones.

