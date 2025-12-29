Trump insiste en que “ya falta nada”, pero guerra sigue en Ucrania

GENERANDO AUDIO...

A dos meses de que se cumplan “terriblemente” cuatro años de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, la internacionalista Aribel Contreras dijo que ve muy complejo hablar de paz “en estos días”, pese a los intentos fallidos de mediación que han ido “desde Turquía hasta Estados Unidos”.

Señaló que, si los líderes en Washington y el Kremlin buscan “hacer ahora de la paz un negocio comercial”, el panorama se complica aún más, además de que —subrayó— no se les ha preguntado a los ucranianos qué quieren para su país.

Contreras afirmó que el presidente Vladimir Putin “no está dispuesto a ceder” y que Volodimir Zelenski ha tenido que “estirar la cuerda” junto con líderes europeos, en un conflicto que, dijo, también toca la seguridad europea.

Aunque Donald Trump repite ante medios que “ya falta nada” y que la paz “cada vez está más cerca”, la analista sostuvo que el tiempo pasa y las agresiones continúan, mientras se acumulan puntos difíciles: cesión de territorio, elecciones exigidas por Rusia y la exigencia de que Ucrania “no va a ingresar a la OTAN jamás”, en un escenario donde ve a Ucrania en una posición “sumamente frágil” y con riesgo de ser “el gran perdedor”.

