Bukele propone cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas

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Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer cadena perpetua contra homicidas, violadores y terroristas, en el marco de su polémica política de seguridad.

La propuesta fue enviada a la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el oficialismo cuenta con mayoría, por lo que se prevé su aprobación.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la medida busca castigar con mayor severidad a delitos graves.

“La pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, anunció el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la iniciativa a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, debido a lo cual se da por descontada su aprobación.

Actualmente, la pena máxima en El Salvador es de 60 años de prisión.

“En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, escribió el presidente Nayib Bukele

Bukele, quien ejerce el poder en El Salvador de forma casi absoluta, endurece aún más con esta iniciativa su política de seguridad, que varios países de América Latina buscan emular, luego de que un grupo de juristas internacionales acusó a su gobierno de “crímenes de lesa humanidad”.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que los diputados debatirán de “manera inmediata” la propuesta en la plenaria que comenzó la tarde del martes.

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