Crisis en Cuba se agrava con apagones y blackout eléctrico, tras bloqueo de EE. UU.

| 14:13 | Alejandra Guzmán | Uno TV

La crisis energética y humanitaria en Cuba continúa profundizándose, en medio de apagones generalizados y restricciones al suministro de combustible, lo que ha complicado aún más la vida cotidiana en la isla, tras el bloqueo energético emprendido por Estados Unidos y que tendrían como objetivo cumplir con intereses de Washington y, por otro lado, la salvación de la familia Castro-Spin, consideró el periodista cubano exiliado Carlos Cabrera.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas enA las nueve en Uno“, Cabrera destacó que al cumplir con los intereses de Estados Unidos comenzará un suministro medianamente estable de alimentos y energía. Aunque aseguró que la crisis energética que viven hoy millones de cubanos es resultado, también, de las decisiones de Fidel Castro, quien ordenó la destrucción de las plantas termoeléctricas pese a la oposición del entonces ministro de la industria básica, Marcos Portal León. “Entonces se está apagando el error de empecinamiento de Fidel Castro”, enfatizó el periodista

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