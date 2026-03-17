Guardianes de la Revolución de Irán confirman la muerte del jefe de la milicia Basij tras ataque de EE. UU. e Israel

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Guardianes de la Revolución confirman la muerte de Soleimani. Foto: AFP

Los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron la muerte de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, tras un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel en Teherán, en medio de la escalada del conflicto en la región.

Muerte de Gholamreza Soleimani sacude Irán

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en el sitio Sepah News, el comandante Gholamreza Soleimani “cayó como un mártir” durante un bombardeo nocturno.

Horas antes, Israel había anunciado la muerte del líder de la fuerza paramilitar, lo que posteriormente fue confirmado por las autoridades iraníes. El ataque, según la versión oficial iraní, fue ejecutado de manera conjunta por Estados Unidos e Israel, aunque hasta el momento no hay detalles adicionales sobre la operación.

¿Quién era el jefe de la milicia Basij?

La milicia Basij es una fuerza paramilitar que forma parte de los Guardianes de la Revolución y tiene funciones clave dentro de Irán, principalmente:

Mantener el orden interno

Apoyar en tareas de seguridad

Movilizar civiles en situaciones de conflicto

El comandante Gholamreza Soleimani era uno de los principales líderes dentro de esta estructura, con influencia en temas de seguridad nacional.

Reportan otra posible muerte en el ataque

El Gobierno de Israel también informó que en los bombardeos murió Alí Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán.

Sin embargo, hasta ahora, las autoridades iraníes no han confirmado esta segunda muerte.

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