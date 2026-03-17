Gustavo Petro acusa que bombardeos en frontera con Ecuador dejaron 27 cuerpos calcinados

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Petro y Noboa chocan por bombardeos en la frontera. Foto: AFP

La tensión entre Colombia y Ecuador subió, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmara la muerte de 27 personas calcinadas en la frontera ecuatoriana, presuntamente, por bombardeos. Por su parte, y en su defensa, el mandatario ecuatoriano aseguró que su país está llevando a cabo ataques con bombas en su propio territorio contra narcotraficantes.

A través de su cuenta de X, Petro afirmó que los ataques en la frontera no fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad colombianas. No proporcionó más información sobre los cadáveres ni detalles sobre su ubicación.

Posteriormente, el presidente colombiano destacó, también en su cuenta de X, la necesidad de investigar la bomba que, dijo, “cayó a 100 metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida”.

Por su parte, el presidente de Ecuador dijo que, junto a la cooperación internacional, están bombardeando los escondites de los grupos criminales, en gran parte colombianos, y responsabilizó al Gobierno de Petro de permitir su infiltración a territorio ecuatoriano por su descuido de la frontera.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo… Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”.

Ecuador ha declarado que sus operaciones contra el narcotráfico se llevan a cabo con el apoyo de países aliados, incluido Estados Unidos. No ha informado de los avances de las acciones en su frontera con Colombia.

El Gobierno ecuatoriano no realizó comentarios de inmediato sobre la denuncia de Petro de los cuerpos calcinados en la frontera.

Los intercambios en redes sociales son la última disputa entre Noboa y Petro, quienes también se han enfrentado por los aranceles.

Noboa anunció el mes pasado que elevó los aranceles a los productos colombianos al 50%, alegando que su vecino no estaba haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico, y Colombia dijo que estaba considerando una medida recíproca.

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