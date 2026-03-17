Guerra en Oriente Medio: Israel mata a líderes iraníes, Trump critica a la OTAN y ONU alerta de hambruna

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Foto: AFP

La guerra en Oriente Medio continúa escalando con graves consecuencias humanitarias y políticas. Israel anunció la muerte de líderes clave iraníes, incluyendo a Alí Larijani y el general Gholamreza Soleimani, mientras que los ataques en Líbano han dejado 912 muertos, entre ellos 111 niños, desde el inicio del conflicto el 2 de marzo.

La ONU alertó que, de prolongarse la guerra hasta junio, hasta 45 millones de personas podrían enfrentar hambre severa.

Tensiones políticas e internacionales

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la muerte de Larijani ofrece a los iraníes “la oportunidad de tomar su destino en sus manos”.

Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

Por su parte, Irán llamó a manifestaciones multitudinarias para enfrentarse a lo que considera “complots” enemigos. Además, los Guardianes de la Revolución anunciaron la detención de diez presuntos espías extranjeros vinculados a infraestructura sensible y a un grupo monárquico.

En el plano internacional, Turquía advirtió sobre una posible crisis de refugiados “permanente” si la guerra se extiende, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump calificó como “algo bueno” la dimisión de Joseph Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, quien renunció por no apoyar el conflicto en Irán.

Trump criticó también a la OTAN y al primer ministro británico Keir Starmer por no colaborar en la apertura del estrecho de Ormuz.

Foto: Reuters

Escalada militar y víctimas

La violencia no cesa. Israel bombardeó la periferia de Beirut, un bastión de Hezbolá, causando la muerte de un soldado libanés y heridas a cuatro más. Por otro lado, la caída de misiles interceptados provocó un fallecido en Abu Dabi y dos personas heridas en Kuwait.

Los ataques y la tensión continúan afectando a la población civil, especialmente en zonas fronterizas y suburbios estratégicos.

Impacto económico y regional

El conflicto también tiene repercusiones económicas. Los precios del petróleo se mantienen cerca de 100 dólares, luego de que varios países rechazaran la solicitud de Estados Unidos de enviar buques al estrecho de Ormuz.

Según Mohamad Begher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, la guerra modificará el orden regional, y este nuevo orden será autónomo, sin prevalencia de la voluntad estadounidense.

Consecuencias humanitarias

Los efectos humanitarios son alarmantes. Más de 900 personas han muerto en Líbano, cientos más resultan heridas, y la población enfrenta un riesgo creciente de hambruna, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

La guerra afecta no solo la estabilidad política, sino también la vida cotidiana de millones de personas, y mantiene a la región en estado de emergencia constante.