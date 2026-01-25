Foro Penal reporta 80 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Excarcelan a 80 personas en Venezuela. Foto: Reuters/Ilustrativa

Al menos 80 presos políticos excarcelados en Venezuela fueron liberados el domingo, informó la ONG Foro Penal, mientras familiares aguardaban afuera de los penales y pasaban la noche a la intemperie con la esperanza de ver salir a sus allegados.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que “al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país”, y añadió que es probable que este número aumente conforme se completen las verificaciones. Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que la mayoría de las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada.

Desde diciembre, el gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones, cifra que Delcy Rodríguez dijo que será verificada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Esta cifra oficial contrasta con los reportes de ONG, que calculan cerca de la mitad de liberaciones para el mismo periodo.

Familiares han instalado vigilias fuera de los centros penitenciarios, esperando noticias de sus seres queridos. Himiob aclaró que el número de 80 excarcelaciones aún no es definitivo y podría crecer a medida que se completen más verificaciones.

Rodríguez, quien gobierna de forma temporal tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones y llamó a la oposición a alcanzar acuerdos para lograr la paz en el país. Estados Unidos asegura que controla Venezuela tras la operación militar que depuso a Maduro, quien junto con su esposa Cilia Flores enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico.

Venezuela ha vivido años de férreo control estatal. Las protestas espontáneas contra la reelección de Maduro en 2024 derivaron en represión y el arresto de más de 2 mil personas en 48 horas. Actualmente rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quienes apoyen ataques extranjeros.

Proceso de excarcelaciones en Venezuela

El proceso de liberación avanza de forma gradual bajo la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. Las ONG han documentado que las excarcelaciones incluyen personas con doble nacionalidad y que las cifras oficiales tienden a ser mayores que las verificadas por organizaciones civiles.

Diferencias entre cifras oficiales y ONG

Mientras el gobierno reporta 626 liberaciones desde diciembre, Foro Penal contabiliza cerca de la mitad. La disparidad en cifras refleja la necesidad de verificaciones adicionales y la complejidad del proceso.

Condiciones de las familias durante las liberaciones

Los familiares permanecen a las afueras de los penales durante la noche, vigilando cada liberación. La incertidumbre sobre los detenidos restantes mantiene la tensión en distintas regiones del país.

Las excarcelaciones se producen tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. El país mantiene restricciones que limitan la protesta y regulan la libertad de expresión en un contexto de presión internacional y juicios por narcotráfico contra Maduro y su esposa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.