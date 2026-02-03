Cuba acorralada: turismo en la isla se desploma

GENERANDO AUDIO...

Turismo en Cuba cae. Foto: AFP

A la crisis energética que vive Cuba se suma a la fuerte caída que registró el turismo en la isla durante el 2025. El sector turístico es una de las principales fuentes de divisas de la isla, que enfrenta su peor crisis económica en más de tres décadas.

Turismo en Cuba enfrenta crisis

Cuba cerro el 2025 con 1.8 millones de visitantes, muy por debajo de la meta del gobierno de 2.6 millones, de acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Las cifras oficiales dan cuenta de un desplome del 17.8% del turismo respecto a 2024, cuando el país recibió 2.2 millones de visitantes.

Economistas cubanos, como Pedro Monreal, aseguran que la crisis de turismo “se sabía que sucedería”. A través de sus redes sociales, aseguró que el 2025 “fue un año terrible para el turismo internacional en Cuba”.

Los visitantes históricos a Cuba redujeron sus viajes en 2025:

Los de Canadá disminuyeron 12.4%

disminuyeron Los visitantes de Rusia cayeron 29%

cayeron Los turistas de Alemania se redujeron 50.5%

Incluso, los cubanos residentes en el exterior, en su mayoría radicados en Estados Unidos, también dejaron de visitar la isla, pues su ingreso mostró una baja de 22.6%.

Impacto directo en negocios privados

La caída de visitantes ha golpeado con fuerza a los negocios privados vinculados al turismo. Propietarios de casas de renta en La Habana y otras regiones del país reportan cancelaciones constantes y una reducción drástica de ingresos.

Raúl Bahamonde, dueño de alojamientos en la capital cubana, afirmó que ha reducido hasta 75% sus precios para intentar atraer reservaciones, aunque se mostró pesimista sobre el futuro del sector.

“Estamos atravesando una situación supermala. He bajado en un 75% los precios para poder lograr alguna reserva”, Raúl Bahamonde

En el valle de Viñales, Luis Orlando Deulofeu aseguró que ya enfrenta cancelaciones de turistas estadounidenses, en medio del aumento de las tensiones entre Washington y La Habana.

“Tengo cancelaciones de turistas estadounidenses que ya no quieren venir”, afirma Luis Orlando Deulofeu.

Crisis económica y presión internacional

Varios países, entre ellos Canadá, España y Reino Unido, han emitido advertencias a sus ciudadanos por la crisis económica y sanitaria en Cuba. Argentina recomendó evitar viajes a la isla ante fallas en servicios públicos y escasez de insumos médicos.

Cuba, bajo embargo estadounidense desde 1962, atraviesa una severa crisis económica marcada por la escasez y los prolongados apagones, resultado del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, la baja productividad de su economía centralizada y la caída del turismo.

Esto se agrava por el impacto del corte de suministro de petróleo venezolano tras la operación militar estadounidense que concluyó con la captura el 3 de enero del mandatario Nicolás Maduro, principal aliado de la isla, lo que ha dejado a Cuba aún más vulnerable y ha profundizado la escasez de combustible y los apagones.

En un aumento de la presión sobre la isla, el presidente estadounidense Donald Trump firmó la semana pasada un decreto con miras a imponer aranceles a países que suministren crudo a Cuba, al considerar que la isla es una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.

A diferencia de otros destinos del Caribe, el turismo en Cuba sigue sin recuperarse del impacto de la pandemia y el incremento de la presión estadounidense durante el primer mandato de Trump.

