Caso inédito: heredero real de Noruega podría ir a la cárcel por violación y violencia doméstica

Heredero de Noruega es juzgado por diversos cargos. Foto: Reuters

Marius Borg Høiby, de 29 años, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette–Marit, será juzgado el próximo martes 3 de febrero por múltiples cargos que incluyen violación, violencia doméstica, agresión y posesión de drogas, en un caso que ha generado una de las mayores crisis para la monarquía noruega en tiempos recientes.

De acuerdo con la fiscalía, Høiby enfrenta un total de 38 cargos graves, por los que podría recibir varios años de prisión en caso de ser declarado culpable. Entre ellos se encuentran un cargo de violación con relaciones sexuales y tres cargos de violación sin relaciones sexuales, algunos presuntamente grabados con su teléfono móvil.

Su abogado, Petar Sekulic, declaró a Reuters que su cliente no se ha declarado culpable de los cargos de violación ni de violencia doméstica, aunque sí admitió responsabilidad penal en algunos delitos considerados menores.

Detenciones recientes y nuevos cargos

El domingo 1 de febrero, la policía noruega detuvo nuevamente a Høiby bajo sospecha de causar daño corporal, empuñar un cuchillo y violar una orden de restricción. En enero, las autoridades añadieron nuevos cargos al caso, incluyendo la posesión y transporte de 3.5 kilogramos de marihuana.

Además, desde 2024, Høiby ya había sido señalado como sospechoso de agresión física contra una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

El proceso judicial está programado para continuar el 19 de marzo, mientras que Høiby tiene previsto testificar el miércoles 4 de febrero.

Impacto en la familia real noruega

El historiador Trond Noren Isaksen calificó el caso como la crisis más grave que ha afectado a la familia real noruega en tiempos de paz, pese a que Høiby no ostenta título real y se encuentra fuera de la línea de sucesión.

El juicio coincide con un momento complejo para la monarquía. Días antes, la princesa heredera Mette-Marit ofreció disculpas públicas por su “mal juicio” al mantener contacto con el fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein después de que éste fuera condenado por delitos sexuales en 2008.

Por su parte, el príncipe heredero Haakon informó que ni él ni Mette-Marit asistirán a las audiencias, al tiempo que expresó su confianza en la imparcialidad del sistema judicial noruego.

Los desafíos para la monarquía

El caso de Høiby se suma a otros desafíos recientes para la casa real. El rey Harald, de 88 años, redujo su agenda oficial en 2024 tras ser hospitalizado por una infección y recibir un marcapasos. En tanto, Mette-Marit enfrenta un delicado estado de salud debido a la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018.

A esto se añade la decisión de la princesa Martha Louise, hija del rey, quien en 2022 renunció a sus deberes reales para dedicarse a actividades comerciales privadas, junto con su esposo.

Noruega es una monarquía constitucional, donde el rey es jefe de Estado ceremonial y el poder político reside en el parlamento y el gobierno.

