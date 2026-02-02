Bloqueo de EE. UU. a Cuba: en qué consiste y con qué países mantiene comercio

GENERANDO AUDIO...

En qué consiste el bloqueo a Cuba y qué relaciones comerciales mantiene. Foto: AFP

El bloqueo de Estados Unidos a Cuba es un conjunto de medidas económicas, comerciales y financieras vigente desde 1962, que limita las transacciones de la isla con empresas y entidades vinculadas al sistema estadounidense. A pesar de estas restricciones, Cuba mantiene relaciones comerciales con otros países, entre ellos España, Alemania, China, Brasil y México, de acuerdo con datos oficiales y organismos internacionales.

El bloqueo económico, también denominado embargo por el gobierno estadounidense, se instauró durante la administración de John F. Kennedy tras las nacionalizaciones de propiedades estadounidenses posteriores a la Revolución cubana de 1959. Desde entonces, la política se ha ampliado mediante leyes y regulaciones que afectan no solo la relación bilateral, sino también operaciones con terceros países.

Diferencias entre bloqueo y embargo

De acuerdo con la información histórica, el término embargo se refiere a la prohibición directa de comercio entre Estados Unidos y Cuba. El concepto de bloqueo, utilizado por el gobierno cubano y en resoluciones de la ONU, alude a un alcance más amplio, que incluye efectos extraterritoriales.

Entre las principales diferencias señaladas en el debate internacional se encuentran:

El embargo limita exportaciones e importaciones bilaterales

limita exportaciones e importaciones bilaterales El bloqueo incorpora sanciones financieras y restricciones a terceros países

incorpora sanciones financieras y restricciones a terceros países El bloqueo impide el uso del dólar y el acceso a créditos internacionales

El embargo puede modificarse por el Ejecutivo; el bloqueo está codificado por ley

Marco legal del bloqueo de Estados Unidos a Cuba

El sistema se sustenta en varias disposiciones legales, entre ellas:

Regulaciones de Control de Activos Cubanos (1963)

Ley Torricelli (1992)

Ley Helms-Burton (1996)

La Ley Helms-Burton extendió el alcance del bloqueo a empresas extranjeras que operen con propiedades nacionalizadas en Cuba y estableció que solo el Congreso de Estados Unidos puede levantarlo.

Relaciones comerciales de Cuba con otros países

A pesar del bloqueo de Estados Unidos, Cuba mantiene intercambio comercial con diversas economías. En 2024, la isla se ubicó en el lugar 158 de 226 en exportaciones globales.

Principales exportaciones de Cuba

Tabaco enrollado : 418 millones de dólares

: 418 millones de dólares Mineral de zinc : 107 millones de dólares

: 107 millones de dólares Mattes de níquel : 88.6 millones de dólares

: 88.6 millones de dólares Licor fuerte : 75.2 millones de dólares

: 75.2 millones de dólares Minerales de metales preciosos: 55 millones de dólares

destinos de exportación principales

China

España

Alemania

Macao

Suiza

Principales importaciones de Cuba

Carne de ave

Cerveza

Automóviles

Arroz

Teléfonos

Principales países proveedores

España

China

Estados Unidos

Brasil

Italia

Impacto económico y social del bloqueo

Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, las pérdidas económicas asociadas al bloqueo superaron los 7 mil 500 millones de dólares, según cifras oficiales cubanas. Las restricciones afectan sectores como:

Salud , por limitaciones en la compra de insumos médicos con componentes estadounidenses

, por limitaciones en la compra de insumos médicos con componentes estadounidenses Energía , por sanciones a proveedores de combustibles

, por sanciones a proveedores de combustibles Alimentación, debido a condiciones de pago anticipado en compras a Estados Unidos

Postura de la ONU sobre el bloqueo a Cuba

El 29 de octubre de 2025, la Asamblea General de la ONU aprobó por trigésima novena ocasión una resolución que exige a Estados Unidos levantar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

La votación registró:

165 votos a favor

7 en contra

12 abstenciones

La resolución reafirmó principios de soberanía, libertad de comercio y rechazó el carácter unilateral de la medida.

Importancia estratégica de Cuba

Finalmente, Cuba se localiza a 90 millas de la costa estadounidense, posición que le otorga relevancia geopolítica en el Caribe. Tras la Revolución de 1959, el cambio de modelo político y económico influyó también en la relación bilateral y derivó en la aplicación del bloqueo, considerado el sistema de sanciones más prolongado en la historia contemporánea.

