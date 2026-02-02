¿Qué ha pasado en Venezuela un mes después de la captura de Nicolás Maduro?

GENERANDO AUDIO...

Nicolás Maduro. Foto: AFP

El pasado 3 de enero, Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Venezuela que tomó por sorpresa a la comunidad internacional y desencadenó una serie de transformaciones profundas en el país.

En Unotv.com hacemos un recuento de lo que ha pasado a un mes de la captura del depuesto presidente del país sudamericano.

Captura de Maduro y Flores, así como cargos que les imputan

La captura, ejecutada en la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos, fue parte de una misión denominada “Operación Determinación Absoluta” que tenía por objetivo detener a Nicolás Maduro y Cilia Flores y llevarlos a la justicia estadounidense.

Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un proceso judicial federal por cargos que incluyen narcotráfico y conspiración, entre otros delitos.

En su comparecencia ante una corte en el Distrito Sur de Nueva York, Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos presentados por la Justicia de Estados Unidos. Ahora, están a la espera de una vista judicial programada para el 17 de marzo.

Delcy Rodríguez asume como presidenta interina en Venezuela

Después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. La decisión se sustentó en una declaración del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que determinó una falta temporal de Maduro, con lo cual Rodríguez tomó protesta al cargo ante la nueva Asamblea Nacional.

El nuevo gobierno interino asumió funciones institucionales dentro de Venezuela, y aunque hubo tensiones internas en cuanto al ejercicio del poder, la figura de Rodríguez ha representado la continuidad formal de las funciones del Estado.

Liberación de presos políticos tras la captura

Uno de los movimientos más destacados de su administración ha sido la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos, con la que se han liberado a cientos de personas detenidas por motivos políticos, una decisión recibida con optimismo cauteloso por organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.

Entre los liberados se encuentra el activista de derechos humanos Javier Tarazona, quien pasó más de cuatro años detenido y fue puesto en libertad al amparo de las nuevas medidas gubernamentales.

Organizaciones como Foro Penal han reportado cifras de liberados, aunque aún queda un número significativo de personas consideradas presos políticos pendientes de ser liberadas bajo este plan.

Aprobación de cambios legales para abrir el sector petrolero

Un punto clave de la agenda legislativa tras la captura de Maduro fue la aprobación de cambios legales para abrir el sector petrolero en Venezuela. El gobierno interino firmó reformas que terminan con el monopolio estatal de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y permiten a compañías privadas operar dentro del país bajo nuevas condiciones.

Estas reformas incluyen la introducción de mecanismos de arbitraje independientes para disputas, ajustes en impuestos de extracción y un marco legal para atraer inversión extranjera directa en el sector.

EE. UU. reactivó vínculos diplomáticos y comerciales básicos

En el plano internacional, Estados Unidos reactivó vínculos diplomáticos y comerciales básicos con Venezuela.

Recientemente se reabrió el espacio aéreo comercial sobre Venezuela, una medida que busca normalizar los vuelos internacionales e incentivar la actividad económica tras meses de tensión.

La llegada de la nueva encargada de negocios de EE. UU. a Caracas marcó el restablecimiento de la misión diplomática estadounidense después de siete años de ruptura.

Esta reanudación de relaciones forma parte de una serie de pasos hacia una cooperación bilateral que incluye la emisión de licencias para que empresas energéticas estadounidenses y de terceros países operen en el mercado petrolero venezolano.

Reacciones de la oposición

La oposición venezolana ha descrito este momento como un punto de quiebre en la política nacional, aunque exige un proceso de transición con garantías claras.

Líderes opositores han manifestado que los cambios legales y las liberaciones de presos políticos deben acompañarse de una ruta hacia elecciones libres y supervisadas.

Sectores de la oposición han señalado que la salida de Maduro no garantiza por sí sola una transformación profunda sin mecanismos efectivos de transición democrática.

Venezuela, un país en tensión

A un mes de estos hechos, Venezuela sigue marcada por la incertidumbre y la esperanza: muchos ciudadanos esperan que las reformas y la apertura conduzcan a mejoras económicas, mientras otros temen que los cambios no sean suficientes para resolver problemas estructurales que han persistido durante años.