Cámara de policía capta devastación al interior del centro comercial Aeon Mall tras sismo en Japón

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Foto: Japan’s National Police Agency/Handout via REUTERS

La Agencia Nacional de Policía de Japón publicó este miércoles imágenes de cámaras corporales que muestran la extensa destrucción en el interior del centro comercial Aeon Mall en Kashima, prefectura de Kumamoto, un día después de que una explosión posterior al terremoto destruyera el edificio.

El video mostró techos caídos y vigas de acero expuestas colgando sobre el devastado interior del centro comercial, con tiendas dañadas a lo largo de los pasillos. Se observó a personal policial de pie entre los escombros antes de bajar por una escalera mecánica para inspeccionar los niveles inferiores del edificio afectado.

Asimismo, ocho personas fueron rescatadas de entre los escombros del centro comercial parcialmente colapsado, el cual quedó destrozado por una aparente explosión aproximadamente una hora después del terremoto de magnitud 7.1 del martes. De ellas, tres han fallecido.

El operador del centro comercial, Aeon, informó que cuatro trabajadores del lugar seguían desaparecidos tras realizar controles entre los aproximadamente 2 mil 700 empleados. Los clientes habían sido evacuados inmediatamente después del sismo inicial.

The Fire and Disaster Management Agency is currently conducting rescue operations at the site of the damage at Aeon Mall Kumamoto, caused by the Kumamoto earthquakes. pic.twitter.com/bVlpth431I — fleur⚗️🔭🕊フォロバ (@fleur_2021) July 29, 2026

Las autoridades están investigando una posible explosión de gas en el centro comercial Aeon, según informaron los medios. Los rescatistas reportaron olor a gas dentro del edificio, pero la causa del incidente sigue bajo investigación, según declaró el principal portavoz del gobierno de Japón, Minoru Kihara.

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