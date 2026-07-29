Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú; anuncia mayor control militar en ciertas zonas

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Keiko Fujimori, presidenta de Perú. Foto: AFP

Keiko Fujimori asumió este martes la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031 y anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el control interno en zonas con alta incidencia delictiva durante los estados de emergencia. La nueva mandataria afirmó que la medida busca recuperar territorios afectados por la violencia y reforzar la seguridad en el país.

Keiko Fujimori promete reforzar la seguridad en Perú

Tras rendir protesta, Keiko Fujimori se convirtió en la novena presidenta que gobierna Perú en la última década, marcada por una fuerte inestabilidad política. La candidata del fujimorismo ganó la segunda vuelta electoral frente al izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de menos de 50 mil votos.

Durante su primer mensaje como presidenta, anunció que las Fuerzas Armadas encabezarán de manera temporal las operaciones de seguridad en las zonas bajo estado de emergencia.

“Durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno hasta devolver esos territorios a los ciudadanos”, Keiko Fujimori, presidenta de Perú

Entre las acciones, la hija expresidente autócrata Alberto Fujimori adelantó que, para combatir la delincuencia, se realizarán las siguientes acciones:

Mayor participación militar en tareas de seguridad.

en tareas de seguridad. Allanamientos en zonas consideradas de alta criminalidad.

en zonas consideradas de alta criminalidad. Expulsión de migrantes indocumentados .

. Propuesta para crear tribunales anónimos .

. Planteamiento para retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Seguridad y fenómeno El Niño, entre las prioridades

La inseguridad es uno de los principales desafíos del nuevo gobierno. De acuerdo con las cifras difundidas, los homicidios pasaron de mil en 2018 a 2 mil 600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 3 mil 200 a 26 mil 500 en el mismo periodo.

Además de la estrategia de seguridad, Keiko Fujimori anunció un plan nacional de contingencia para enfrentar el fenómeno El Niño, con el objetivo de prevenir los efectos de lluvias, sequías extremas y el calentamiento del océano que, según pronósticos, podría ser uno de los más intensos desde 1998.

La presidenta también hizo un llamado a las fuerzas políticas para construir acuerdos en el Congreso y aseguró que buscará el diálogo con la oposición para impulsar su agenda de gobierno durante los próximos cinco años.

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