¡Sigue la búsqueda! Japón reporta 13 muertos y más de 100 heridos tras sismo

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El sismo provocó el colapso de una parte de esta muralla histórica. REUTERS

Los rescatistas buscan este miércoles a personas atrapadas bajo los escombros del centro comercial que colapsó en Japón a causa del potente terremoto que azotó la víspera el sur del país y deja al menos 13 muertos y más de 100 heridos.

El saldo de este sismo de 7.1, que sacudió el martes la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu, asciende ahora a 13 muertos confirmados, anunció a primera hora la primera ministra Sanae Takaichi.

“Se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras”, añadió la dirigente.

Dos personas murieron en el centro comercial afectado, en el que se derrumbó un piso, informó un funcionario regional de Kumamoto, quien agregó que otra persona se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

El edificio ubicado en Kashima, en las afueras de la ciudad de Kumamoto, sufrió una explosión tras el terremoto. Los techos y las paredes se derrumbaron, lo que dejó al descubierto su estructura metálica.

“La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal”, declaró un portavoz de Aeon, la empresa que opera el complejo.

Asimismo, más de 9 mil personas se refugiaron durante la noche en centros de evacuación, anunció el gobierno, que reportó también siete personas gravemente heridas y 29 con lesiones leves en la región afectada.

Imágenes de las televisiones mostraron varios incendios, puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

Terremoto daña muros del Castillo de Kumamoto

El sismo provocó el colapso de parte de los muros de piedra del Castillo de Kumamoto, en Japón. Los daños fueron visibles en el muro de Nishidemaru, una zona cercana al gran castillo. La estructura afectada forma parte de las murallas históricas del recinto, construidas hace aproximadamente 400 años.

Así se derrumbó parte de uno de los muros de piedra del Castillo de Kumamoto durante el terremoto de este 28 de julio.#Japónpic.twitter.com/ycXR34m16e — Gaijintacle | Retazos de Japón (@gaijintacle) July 28, 2026

Los muros de piedra del Castillo de Kumamoto se derrumbaron durante el fuerte sismo que sacudió esta región de Japón. En imágenes difundidas tras el movimiento se observa el desprendimiento de varias secciones de la muralla.

El colapso ocurrió luego del terremoto de magnitud 7.1, cuyo epicentro fue ubicado cerca de Uki. La fuerza del movimiento causó daños visibles en esta construcción histórica de la prefectura de Kumamoto.

El sismo provocó el colapso de una parte de esta muralla histórica.

Hasta el momento, la información compartida se concentra en los daños visibles registrados en el muro cercano al castillo.

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