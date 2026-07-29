Reportan actividad en el volcán Kilauea en Hawái; elevan la alerta a “vigilancia naranja”

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Foto: U.S. GEOLOGICAL SURVEY (USGS)/Reuters

El volcán Kilauea de Hawái comenzó actividad este martes, arrojando lava desde una fuente en forma de domo, mientras se espera otro episodio de fuentes de lava en los próximos días.

Ante ello, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) elevó el nivel de alerta del Kilauea a “vigilancia naranja” después de que comenzara la actividad precursora de lava en la cumbre del volcán hawaiano, con un pronóstico de inicio de un episodio de fuentes de lava entre el 28 y el 30 de julio.

La designación de “vigilancia naranja” significa que el volcán está mostrando una agitación interna mayor o en escalada, con un aumento en el potencial de erupción.

Kilauea Message 2026-07-28 21:36:58 HST. The north vent fountain peaked at 500 feet (150 meters) high with effusion rates of nearly 400 cubic yards per second (270 cubic meters per second) at 9:15 p.m. HST. The current plume height is 16,000 feet AMSL. — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) July 29, 2026

Científicos del USGS señalaron que el volcán ha estado experimentando erupciones intermitentes desde el 23 de diciembre de 2024, toda vez que sigue siendo uno de los sitios con mayor actividad volcánica en el planeta.

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